Xã Phú Giáo (TPHCM): Mưa lớn, cây ngã ngổn ngang trên đường

Cơn mưa lớn vào chiều tối 9-11 đã khiến nhiều cây xanh bật gốc, có cây ngã đè bẹp xe máy của người dân.

Ông Vũ Hải Lý, Chủ tịch UBND xã Phú Giáo (TPHCM) cho biết, sự cố cây xanh ngã đổ trên địa bàn không gây thiệt hại về người. Hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục.

Theo ghi nhận của PV, sau cơn mưa chiều 9-11, các tuyến chính vào trung tâm xã Phú Giáo như đường 19-8, đường Hùng Vương... cây xanh bật gốc ngã chắn ngang đường.

Hàng loạt cây xanh ngã đỗ vào chiều 9-11

Cây xanh bị bật gốc

﻿Cây ngã đè bẹp xe máy người dân

Sự cố trên khiến một số khu vực bị mất điện cục bộ.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, các lực lượng chức năng gồm Ban chỉ huy quân sự xã; điện lực khu vực và Xí nghiệp công trình công cộng đã nhanh chóng đến xử lý vụ việc.

Lực lượng dọn dẹp cây xanh trên đường

Nhân viên điện lực khẩn trương khắc phục sự cố

VĂN CHÂU