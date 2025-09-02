Trang nghiêm lễ thượng cờ trên các nhà giàn DK1

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, các đơn vị trong toàn Vùng 2 Hải quân đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần bồi đắp lý tưởng, hun đúc tinh thần yêu nước trong giai đoạn cách mạng mới.

Lễ thượng cờ trên các Nhà giàn DK1 trong dịp Quốc khánh

Trên các Nhà giàn DK1 – “cột mốc sống” giữa biển khơi, cán bộ, chiến sĩ trang nghiêm tổ chức lễ chào cờ, duyệt đội ngũ vào sáng 2-9. Không khí thiêng liêng của ngày Tết Độc lập hòa cùng tiếng sóng biển rì rầm như tiếp thêm sức mạnh cho những người lính nơi đầu sóng, ngọn gió. Các nhà giàn còn tổ chức xem truyền hình trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành tại Thủ đô Hà Nội, kết hợp các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tạo không khí hân hoan, phấn khởi.

Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 từ biển khơi hướng về Thủ Đô Hà Nội

Đại úy Trần Lực, Chính trị viên Nhà giàn DK1/10, xúc động chia sẻ: “Mặc dù ở giữa biển khơi, xa đất liền, nhưng qua truyền hình, chúng tôi vẫn cảm nhận được không khí tự hào, hân hoan của cả nước trong ngày Tết Độc lập”.

Trung úy Nguyễn Trung Anh, nhân viên quân y, Nhà giàn DK1/10, bày tỏ: “Chào cờ trên nhà giàn đã trở thành chế độ quen thuộc, nhưng buổi chào cờ hôm nay, khi hát Quốc ca và đọc 10 lời thề đúng dịp Quốc khánh 2-9, dưới lá cờ Tổ quốc tung bay giữa biển trời mênh mông, tôi càng thấm thía giá trị độc lập, tự do và thêm quyết tâm giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng”.

Trắc thủ Trạm ra đa 590 thực hiện nhiệm vụ

Nơi Côn Đảo linh thiêng, cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 590, Trung đoàn 251 đã tổ chức vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên và dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Hàng Dương, nơi hàng vạn chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước đã ngã xuống, hiến dâng trọn đời cho độc lập, tự do của dân tộc. Hoạt động là lời tri ân sâu sắc với các thế hệ cha anh, đồng thời nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ hôm nay thêm tự hào, thêm quyết tâm nối tiếp truyền thống anh hùng, vững vàng nơi tuyến đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 590, Trung đoàn 251 dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương, đặc khu Côn Đảo, TPHCM

Ở đất liền, các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng đồng loạt tổ chức chào cờ sáng 2-9, kết hợp dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa được triển khai như: thể dục, thể thao, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thăm tặng quà gia đình chính sách, trao “Nhà đồng đội”, kết nạp đảng viên mới, phối hợp dân vận tại địa bàn đóng quân. Những việc làm ấy góp phần lan tỏa tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, nghĩa tình đồng chí, đồng đội, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân – dân.

Đặc biệt, hướng về Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành trọng đại 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, từ đảo xa, nhà giàn, tàu trực cho đến các đơn vị trên đất liền, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân trong trang phục tiểu lễ, với tư thế trang nghiêm, đồng loạt hướng về Thủ đô Hà Nội bằng tình cảm thiêng liêng và niềm tin son sắt.

Đội hình diễu binh trên biển của Hải quân nhân dân Việt Nam

Các đơn vị trong toàn Vùng vẫn duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi tình huống.

Đặc biệt, trong đội hình diễu binh trên biển kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Vùng 2 Hải quân tham gia với 3 tàu chiến đấu chủ lực: tàu 382 của Lữ đoàn 167, cùng tàu 09 và tàu 17 của Lữ đoàn 171. Những con tàu mang lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa biển trời Tổ quốc đã tạo nên hình ảnh hùng tráng, thể hiện sức mạnh, bản lĩnh và ý chí sắt đá của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam nói chung, Vùng 2 Hải quân nói riêng. Đội hình diễu binh trên biển không chỉ là niềm tự hào của riêng Vùng 2 mà còn là biểu tượng cho quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ khu vực Căn cứ Long Sơn, dâng hương tại khuôn viên văn hóa Vùng 2 Hải quân

VĂN ĐƯỜNG