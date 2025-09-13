Trang trọng lễ dâng hương tưởng nhớ 56 năm ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 12-9 (tức ngày 21-7 năm Ất Tỵ 2025), tại Đền thờ Bác Hồ trên đỉnh núi Vua, Vườn quốc gia Ba Vì (Hà Nội), Lễ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 56 năm ngày mất của Người và chào mừng tổ chức thành công Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh mùng 2-9 đã được tổ chức trang trọng.

Lễ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ trên đỉnh núi Vua, Vườn Quốc gia Ba Vì. Ảnh: VGP

Dự lễ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh có các đồng chí: Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan trung ương, thành phố Hà Nội, tỉnh Phú Thọ; cùng đại diện dòng họ Nguyễn Sinh, dòng họ Hoàng Xuân ở Nghệ An và đông đảo đồng chí, đồng bào.

Vào đúng ngày này, cách đây 56 năm về trước, vào hồi 9 giờ 47 phút ngày 2-9-1969 (nhằm ngày 21 tháng 7 năm Kỷ Dậu), Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã trút hơi thở cuối cùng, vĩnh biệt toàn thể dân tộc Việt Nam, thanh thản về với tổ tiên, về với cội nguồn dân tộc. Trước lúc đi xa, Bác đã để lại một bản Di chúc thiêng liêng. Đó là một di sản tinh thần vô giá, là những lời căn dặn và tình cảm thiết tha, là niềm tin sâu sắc gửi lại cho các thế hệ mai sau.

Với ước nguyện ghi nhớ công ơn của Bác, để lưu truyền cho các thế hệ mai sau, dựa theo ý nguyện trong Di chúc của Người, các thế hệ con cháu Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh đã xin phép được chọn đỉnh Vua, núi Ba Vì - một đỉnh núi thiêng trong tâm thức người Việt, một địa danh phù hợp với nội dung trong Di chúc Bác đã căn dặn làm nơi xây dựng Đền thờ Bác Hồ với mong muốn nơi đây sẽ là điểm đến cho các thế hệ con cháu Việt Nam hôm nay và mai sau được hội tụ về đây dâng hương, học theo gương Bác.

Đền thờ Bác Hồ tại Đỉnh Vua, Vườn Quốc gia Ba Vì. Ảnh: VGP

Trong không khí trang nghiêm, xúc động tưởng niệm 56 năm ngày mất của Bác, toàn thể đồng chí, đồng bào có mặt tại lễ dâng hương, đại diện cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xin hứa trước anh linh Bác sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang, những bài học quý báu của Đảng, chung sức đồng lòng xây dựng “…Một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh…” như điều mong muốn cuối cùng trong Di chúc Bác đã căn dặn.

