Trao 275 suất học bổng “Tiếp sức đến trường” cho tân sinh viên khó khăn

Tối 11-11, Thành đoàn TPHCM và Báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức lễ trao học bổng và tổng kết chương trình "Tiếp sức đến trường" năm 2025.

Tham dự có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Ngô Minh Hải, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành đoàn TPHCM; Nguyễn Thọ Truyền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; cùng đại diện Báo Tuổi Trẻ.

Học bổng “Tiếp sức đến trường” là một trong những học bổng thuộc chương trình “Vì ngày mai phát triển” của Báo Tuổi Trẻ được trao cho các tân sinh viên hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Trong đợt này, chương trình đã trao 197 suất học bổng dành cho tân sinh viên TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh trị giá 3,305 tỷ đồng (gồm 187 suất trị giá 15 triệu đồng/suất cho tân sinh viên khó khăn và 10 suất học bổng đặc biệt trị giá 50 triệu đồng/4 năm học cho tân sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn).

Ngoài ra, chương trình cũng trao 78 suất học bổng cho tân sinh viên của TP Đà Nẵng, TP Huế, Quảng Trị, Khánh Hòa, TP Cần Thơ, Đắk Lắk, Đồng Tháp... đang theo học tại TPHCM.

Các đại biểu trao học bổng cho tân sinh viên khó khăn. Ảnh: KIM HUYỀN

Đến nay, chương trình “Tiếp sức đến trường” năm 2025 của Báo Tuổi Trẻ đã trao cho 1.066 tân sinh viên hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước với tổng kinh phí khoảng 20 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường biểu dương Thành đoàn TPHCM và Báo Tuổi Trẻ đã phối hợp tổ chức chương trình giàu ý nghĩa nhân văn, góp phần đồng hành, tiếp thêm động lực cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường mong muốn các sinh viên được nhận học bổng sẽ không ngừng rèn luyện, phát huy tinh thần vượt khó, trở thành những công dân có ích, đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố và đất nước.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: KIM HUYỀN

Ông Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ cho biết, chương trình “Tiếp sức đến trường” ra đời từ năm 2003. Đến năm 2025, chương trình đã trao học bổng cho 26.854 tân sinh viên khó khăn, với tổng số tiền hơn 252 tỷ đồng.

Các đại biểu trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: KIM HUYỀN

Mỗi tân sinh viên được nhận học bổng là một câu chuyện về nghị lực vượt khó để vươn đến đỉnh cao của tri thức. Nhiều tân sinh viên nhận học bổng nay đã ra trường, có nhiều đóng góp cho xã hội và quay trở lại tiếp sức cho đàn em.

KIM HUYỀN