Ngày 6-9, Báo Phụ nữ TPHCM và Hội Doanh nhân Sài Gòn tổ chức trao giải cuộc thi viết Doanh nhân với chữ hiếu và gia đình.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức trao giải thưởng của cuộc thi

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng, Trưởng cơ quan Thường trực khu vực miền Nam, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Dương Anh Đức biểu dương Báo Phụ nữ TPHCM và Hội Doanh nhân Sài Gòn – những người đã thổi bùng ngọn lửa hiếu nghĩa của những doanh nhân, lan toả trong cộng đồng. Cuộc thi là một hành trình chạm vào những điều thiêng liêng nhất trong trái tim mỗi người.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức phát biểu tại chương trình

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức nhấn mạnh, việc vun bồi những giá trị gia đình – hiếu nghĩa, nhân ái, thủy chung, trách nhiệm - không chỉ là chuyện riêng của mỗi nhà, mà còn là quốc sách, là nền móng để đất nước vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Do đó, cuộc thi này không chỉ là một hoạt động truyền thông, mà đã trở thành một nhịp cầu kết nối trái tim, để mỗi chúng ta nhận ra rằng: dù bận rộn đến đâu, dù thành công đến nhường nào, gia đình vẫn là điểm tựa bình yên nhất, là nguồn cội của mọi thành công.

Các tác giả nhận giải tại cuộc thi

Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM Lý Việt Trung nhấn mạnh lễ trao giải diễn ra đúng vào mùa Vu Lan – mùa báo hiếu, để cùng nhau nhắc lại đạo lý ngàn đời: Uống nước nhớ nguồn, Ăn quả nhớ người trồng cây.

Lễ trao giải không chỉ là sự tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn là một lời nhắc nhở sâu sắc mỗi người dù ở bất kỳ cương vị nào, cũng hãy biết lắng lòng, trân trọng chữ Hiếu với gia đình, với cộng đồng, với Tổ quốc.

Các tác giả và doanh nhân giao lưu tại chương trình

Theo bà Lý Việt Trung, mỗi tác phẩm dự thi là một thước phim sống động, ghi lại những hy sinh thầm lặng của bậc sinh thành, những giọt nước mắt nhớ thương của người con xa nhà, hay những khoảnh khắc sum vầy đong đầy hạnh phúc...

Sau thời gian phát động, cuộc thi thu hút hàng trăm tác giả tham gia. Hội đồng Giám khảo đã chọn ra 12 bài viết xuất sắc để trao giải. Cụ thể, 1 giải Đặc biệt trị giá 20 triệu đồng; 1 giải Nhất trị giá 15 triệu đồng; 2 giải Nhì, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng; 3 giải Ba, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng; 5 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

Trao giải đến tác giả

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao giải thưởng Bài viết được yêu thích nhất, trị giá 1 triệu đồng, dựa trên lượt xem, lượt thích, chia sẻ.

Dịp này, Báo Phụ nữ TP HCM và Hội Doanh nhân Sài Gòn đã phát động Cuộc thi viết “Doanh nhân với chữ hiếu và gia đình” lần thứ 2. Cuộc thi bắt đầu nhận bài dự thi từ ngày 20-10-2025 đến ngày 30-4-2026. Mỗi tác phẩm dự thi từ 1.200 chữ đến 2.000 chữ, được đánh máy bằng tiếng Việt. Ban tổ chức có quyền điều chỉnh số lượng giải thưởng cho phù hợp với thực tế dự thi và quyết định cuối cùng về tác phẩm đoạt giải. Các tác giả, doanh nhân tại lễ trao giải lần thứ 1 Bài dự thi gửi về địa chỉ email: doanhnhanvachuhieu@baophunu.org.vn. Dự kiến thời gian tổng kết, trao giải cuộc thi lần thứ 2 tại TPHCM sẽ diễn ra vào ngày Gia đình Việt Nam 28-6-2026.

THÁI PHƯƠNG