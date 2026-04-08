Tri ân cô gái người Anh hiến tạng cứu sống 3 bệnh nhân tại Việt Nam

Sáng 8-4, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã diễn ra lễ tri ân gia đình chị O.S.W (19 tuổi, quốc tịch Anh) là người đã hiến tạng sau khi qua đời tại Việt Nam, mang lại cơ hội sống cho 3 người bệnh. Buổi lễ có sự tham gia của ông Ian Frew, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam.

Tại buổi lễ, PGS-TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới cha mẹ và gia đình chị O.S.W. PGS-TS Dương Đức Hùng chia sẻ, sự ra đi của cô gái trẻ là nỗi đau quá lớn, nhưng trong thời khắc đau thương ấy, gia đình đã đưa ra một quyết định đầy dũng cảm và nhân văn: hiến tạng để cứu sống những người bệnh khác. Nghĩa cử cao đẹp ấy không chỉ thắp lên hy vọng, mà còn lan tỏa giá trị nhân ái sâu sắc trong cộng đồng. “Thay mặt toàn thể cán bộ, nhân viên y tế, lãnh đạo bệnh viện bày tỏ lòng kính trọng, sự tri ân sâu sắc và biết ơn chân thành tới gia đình, bởi món quà vô giá đã trao đi từ tình yêu và sự sẻ chia”, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức bày tỏ.

Lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tri ân gia đình chị O.S.W. vì nghĩa cử cao đẹp. Ảnh: BVCC

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tri ân bệnh nhân O.S.W đã hiến tạng cứu sống những người bệnh khác. Clip: Bệnh viện cung cấp

Cha mẹ chị O.S.W cũng xúc động chia sẻ về con gái mình và cho biết, cô đã có những ngày tháng vô cùng hạnh phúc tại Việt Nam, luôn dành tình cảm đặc biệt cho mảnh đất này. Cha chị O.S.W bày tỏ sự tự hào sâu sắc, còn người mẹ tin rằng con gái họ vẫn sẽ tiếp tục sống theo một cách thật đẹp trong những cuộc đời được hồi sinh tại Việt Nam và trong tình yêu thương của gia đình.

Thân nhân chị O.S.W. phát biểu tại buổi lễ tri ân. Ảnh: BVCC

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tặng gia đình chị O.S.W món quà tri ân như một lời cảm ơn sâu sắc. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cũng đã gửi thư tri ân và cảm ơn đến gia đình chị O.S.W. Trong đó, Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định, nghĩa cử cao đẹp này không chỉ mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân mà còn lan tỏa thông điệp sâu sắc về lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội - vượt qua mọi ranh giới về quốc gia và văn hóa.

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức bày tỏ tri ân sâu sắc tới mẹ chị O.S.W

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện ca ghép tạng từ nguồn tạng của chị O.S.W. hiến tặng. Clip: Bệnh viện cung cấp

KHÁNH NGUYỄN