Tri ân khách hàng – khẳng định giá trị hàng Việt

"Khuyến mãi chỉ bền vững khi đi cùng triết lý phục vụ" - SATRA đặt trọng tâm “tiện lợi – tiết kiệm – trọn vẹn niềm vui”, coi ưu đãi là lời cảm ơn hơn là chiêu “giảm sốc”.

Một dây chuyền sản xuất tại Công ty Cofidec
Danh mục ưu đãi bao trùm thực phẩm tươi – gia vị – đồ uống – chăm sóc cá nhân, kèm nhãn hàng riêng và sản phẩm xanh để người tiêu dùng mua đúng – dùng hết – chi phí hợp lý.

Đại diện hệ thống chia sẻ: “Các sản phẩm trong chương trình khuyến mãi dịp 2-9 được chọn lọc kỹ càng nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu hằng ngày và tri ân khách hàng… Chúng tôi mong muốn mang lại sự tiện lợi, tiết kiệm nhưng vẫn trọn vẹn niềm vui ngày lễ hội.”

Việc đồng hành cùng hàng Việt, đẩy mạnh OCOP, và cơ chế tích điểm sau mùa cao điểm cho thấy định hướng bán lẻ có trách nhiệm: hỗ trợ tiêu dùng nội địa, nâng giá trị sản phẩm Việt, và giữ nhịp tăng trưởng bền vững cho thị trường.

