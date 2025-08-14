Triển lãm của người viết sử bằng ảnh

Hội Nhiếp ảnh TPHCM khai mạc Triển lãm ảnh với chủ đề “NSNA Minh Lộc - Người viết sử bằng ảnh”, diễn ra từ nay đến ngày 21-8, tại Hội Nhiếp ảnh TPHCM (số 122, đường Sương Nguyệt Anh, phường Bến Thành, TPHCM).

Đến dự khai mạc triển lãm có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận TPHCM.

Khách tham quan triển lãm

Triển lãm trưng bày 99 tác phẩm tiêu biểu của nghệ sĩ nhiếp ảnh Minh Lộc, được chọn lọc từ hàng ngàn bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc lịch sử, tinh thần chiến đấu và đời sống của quân dân cả nước trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

NSNA Minh Lộc tên thật là Nguyễn Hữu Lộc, sinh năm 1937 tại Cao Lãnh (Đồng Tháp), hiện sống tại TPHCM. Ông từng là thanh niên xung phong, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

Năm 1955, sau khi tập kết ra Bắc, ông theo học lớp nhiếp ảnh khóa đầu tiên, rồi công tác tại Quảng Ninh (1962) trước khi vào chiến trường miền Trung, miền Nam. Từ những ngày đầu cầm máy, Minh Lộc đã xác định nhiếp ảnh không chỉ là nghệ thuật mà còn là nhiệm vụ lưu giữ lịch sử cho mai sau.

Năm 2022, ông được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật với bộ tác phẩm “Phụ nữ miền Bắc trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước” gồm 8 bức ảnh: “Ngày 18-12-1972, Mỹ ném bom ga Hà Nội”, “Nữ tự vệ trực chiến sẵn sàng chiến đấu”, “Nữ tự vệ xí nghiệp bánh kẹo trực chiến trên nóc phố Hà Nội”, “Nữ tự vệ Nguyễn Thị Hoa, đơn vị săn máy bay tầm thấp, bắn cháy F4 máy bay Mỹ tại Quảng Bình”…

Bức ảnh "Nữ tự vệ xí nghiệp bánh kẹo trực chiến trên nóc phố Hà Nội"

Trong thời gian công tác tại Quảng Ninh, NSNA Minh Lộc đã len lỏi khắp các khai trường, tầng mỏ, lò sâu, mạo hiểm băng rừng, xuống lò sâu, đi khắp vùng than Cẩm Phả, Hòn Gai, Uông Bí.

Từ đó, ghi lại hình ảnh chân thực về đời sống và tinh thần lao động - chiến đấu của thợ mỏ giữa bom đạn. Nhiều bức ảnh của ông về nụ cười nữ công nhân, giọt mồ hôi trên gương mặt thợ lò, hay cảnh bệnh viện cứu thương dưới mưa bom… đã trở thành những tư liệu lịch sử quý giá.

Nhờ sự dấn thân đó, ông đã đoạt nhiều giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế, trong đó có Giải thưởng Lớn tại Thụy Sĩ, Liên Xô, Huy chương Bạc tại Iraq, Giải thưởng Lớn “Trăng lưỡi liềm đỏ” và Huy chương Vàng tại Nga.

Dân quân săn máy bay tầm thấp ở Quảng Bình

Hơn 50 năm trước, trong chiến dịch 12 ngày đêm cuối tháng 12-1972, NSNA Minh Lộc đã ghi lại bằng ảnh những khoảnh khắc chiến đấu kiên cường của quân và dân TP Hà Nội, Hải Phòng và các địa phương miền Bắc. Từ nữ tự vệ trên nóc phố Hà Nội, đến những đơn vị bắn rơi F-4 Mỹ tại Quảng Bình, tất cả đều toát lên khát vọng hòa bình và thống nhất đất nước.

Những trang sử bằng hình ảnh của ông được tiếp nối vào mùa xuân đại thắng của dân tộc, NSNA Minh Lộc có mặt tại lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành mừng chiến thắng tại Dinh Độc Lập (15-5-1975) với hơn 55.000 người tham dự. Bộ ảnh ông chụp hôm đó ghi lại hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước, văn nghệ sĩ và nhân dân TP Sài Gòn - Gia Định hân hoan chào mừng đất nước thống nhất. Bộ ảnh này sau đó được sử dụng trong công trình sách ảnh “TP Hồ Chí Minh - 50 năm tự hào bản anh hùng ca”.

Triển lãm “NSNA Minh Lộc - Người viết sử bằng ảnh” không chỉ là dịp nhìn lại sự nghiệp sáng tác của một nghệ sĩ nhiếp ảnh gắn bó trọn đời với từng trang sử đất nước, mà còn là lời tri ân đối với một nhân chứng lịch sử, người đã dùng ống kính để lưu giữ ký ức cho các thế hệ mai sau.

THIÊN BÌNH