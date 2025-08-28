Triển lãm Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh lan tỏa lòng yêu nước, khát vọng vươn mình

phát biểu khai mạc Triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” sáng 28-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, triển lãm khẳng định tiềm lực và vị thế của Việt Nam trên con đường hội nhập và phát triển.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” là điểm nhấn đặc biệt, không chỉ tôn vinh chặng đường lịch sử vẻ vang, mà còn lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn mình, khẳng định tiềm lực và vị thế Việt Nam trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển.

Triển lãm được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, có sự tham gia đầy đủ 28 bộ, cơ quan trung ương, 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn với hơn 230 gian hàng trên toàn bộ diện tích Trung tâm Triển lãm Quốc gia (gồm trong Nhà triển lãm Kim Quy và khu triển lãm ngoài trời ở bốn sân Đông, Tây, Nam, Bắc).

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc triển lãm

Triển lãm giới thiệu thành tựu của gần 180 ngành nghề trên các lĩnh vực (công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, đầu tư, văn hóa, khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, môi trường, các làng nghề truyền thống, các sản phẩm OCOP, các sản vật đặc sắc, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…) với nhiều tư liệu, tài liệu, hiện vật, máy móc thiết bị, phim tài liệu, phóng sự, phản ánh sinh động, khá toàn diện những thành tựu nổi bật trong suốt “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Triển lãm đồng thời thể hiện truyền thống văn hóa, tinh thần lao động hăng say, sản xuất kinh doanh hiệu quả của nhân dân, doanh nghiệp trên mọi miền đất nước; đặc biệt khắc họa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam với lịch sử hào hùng hàng ngàn năm của dân tộc; nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc và thống nhất trong đa dạng của 54 dân tộc anh em; sự trù phú của sản vật trên cả 3 miền đất nước; sự phát triển, đi lên của tất cả các bộ, ban, ngành và 34 tỉnh, thành phố trong suốt 80 năm qua.

Triển lãm được thiết kế khoa học, hiện đại, chuyên nghiệp; bố cục trưng bày phong phú, đa dạng, toàn diện; nội dung chân thực, lôi cuốn, thuyết phục; cách thể hiện hấp dẫn, ấn tượng bằng nhiều phương tiện, hình thức, phong cách, từ hiện vật, hình ảnh, tài liệu được trình chiếu bởi các công nghệ hiện đại (3D, thực tế ảo, nghe nhìn đa phương tiện, trí tuệ nhân tạo (AI)…), mang tính thực tiễn, tính hưởng thụ và chiều sâu văn hóa.

Triển lãm gồm nhiều khu vực chuyên đề đặc sắc, thể hiện theo các lát cắt ngang của lịch sử cách mạng và lát cắt dọc là những giá trị cốt lõi, những thành tựu to lớn trong lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc Việt Nam.

"Nhìn lại quá trình xây dựng Trung tâm Triển lãm và công tác chuẩn bị, tổ chức triển lãm hôm nay, chúng ta có thể khái quát bằng các chữ: “Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt - Thi công thần tốc, táo bạo - Hợp tác công tư hiệu quả - Kiến trúc, cảnh quan độc đáo - Công nghệ, quản lý hiện đại - Quy mô lớn, chất lượng cao”. Tất cả những yếu tố đó tạo nên một không gian toàn diện, đặc sắc, một bức tranh toàn cảnh về cả quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, chiến đấu, lao động, học tập và sáng tạo của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ kính yêu", Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ.

Triển lãm phản ánh sâu sắc và là sự kết tinh đóng góp, cống hiến của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong suốt lịch sử 80 năm vẻ vang, hào hùng của Cách mạng Việt Nam, với sự tham gia rất tích cực, chủ động, sáng tạo của các cơ quan Đảng ở Trung ương, các cơ quan của Quốc hội, các cấp, ngành, địa phương, đại diện cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình tổ chức thực hiện.

Triển lãm còn là một “trường học sống động”, với sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, đưa lịch sử trở nên gần gũi, dễ tiếp cận, để những thế hệ hôm nay hiểu rõ hơn về nguồn cội, về những hy sinh to lớn và thành tựu của các thế hệ cha anh đi trước; từ đó tiếp thêm động lực, truyền cảm hứng, nuôi dưỡng khát vọng đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng, sánh vai các cường quốc năm châu.

Thủ tướng nhấn mạnh, triển lãm không chỉ về những thành tựu đã đạt được, mà còn là minh chứng sống động cho tiềm năng to lớn của ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí và sức sáng tạo tuyệt vời của người Việt Nam về sự kết hợp hài hòa, hiệu quả giữa chính trị - kinh tế - truyền thống văn hóa - lịch sử với cách thể hiện hiện đại, hấp dẫn, khẳng định giá trị văn hóa Việt, tiềm năng thương mại hóa sản phẩm sáng tạo Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Tin liên quan Khai mạc Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

MAI AN - QUANG PHÚC - ĐỖ TRUNG