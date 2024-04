Triệt phá đường dây buôn bán thuốc nổ quy mô lớn

Nguyễn Thị Thủy và tang vật

Theo đó, sau 6 tháng lập chuyên án đấu tranh, hồi 1 giờ ngày 17-4, tại địa bàn thôn Đồng Minh, xã Quỳnh Lập (thị xã Hoàng Mai), Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Quỳnh Phương, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận thuộc Bộ Đội Biên phòng Nghệ An chủ trì, phối hợp với Đoàn Trinh sát số 1 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) và Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện, bắt giữ Nguyễn Thị Thủy (sinh 1976, trú xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai) đang vận chuyển 24kg thuốc nổ và 25 kíp nổ bằng điện.

Lê Văn Đạt và tang vật

Mở rộng điều tra, ban chuyên án bắt giữ thêm Lê Văn Đạt (sinh 1975, trú xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu) đang vận chuyển trái phép 24kg thuốc nổ, 25 kíp nổ và một số tang vật liên quan.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đang vận chuyển thuốc nổ và kíp nổ từ thị xã Hoàng Mai ra địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiêu thụ.

Hiện chuyên án đang được mở rộng điều tra.

DUY CƯỜNG