TPHCM: Xử lý 48 đối tượng liên quan đến ma túy, có ca sĩ Tăng Nhật Tuệ

Ngày 3-7, Công an TPHCM cho biết, từ một điểm nghi vấn tại khách sạn trên địa bàn phường Chánh Hưng, lực lượng chức năng đã triệt phá đường dây mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy, xử lý 48 đối tượng, trong đó có ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ.

Điểm khởi đầu của vụ án là nghi vấn về hoạt động tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại khách sạn A.K trên địa bàn phường Chánh Hưng.

Qua xác minh, lực lượng công an phát hiện Trần Nhật Quang (sinh năm 1999) có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy; đồng thời làm rõ Nguyễn Bảo Ân (sinh năm 1995) nghi là nguồn cung ma túy cho Quang để bán lại cho các đối tượng sử dụng.

Các đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ

Từ điểm nghi vấn ban đầu, Công an phường Chánh Hưng mở rộng đấu tranh, làm rõ nhiều nhóm đối tượng hoạt động tại khách sạn, căn hộ, nhà thuê và chỗ ở riêng. Các đối tượng lợi dụng những nơi lưu trú kín đáo, liên lạc thông qua các mối quan hệ cá nhân, chuẩn bị dụng cụ sử dụng ma túy tự chế và tổ chức sử dụng theo nhóm nhỏ nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Cuối tháng 6-2026, Công an phường Chánh Hưng phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM khám phá vụ án, bắt giữ và xử lý 48 đối tượng. Qua kiểm tra, khám xét, lực lượng công an thu giữ các loại ma túy gồm Methamphetamine, Ketamine, MDMA; cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy, 49 điện thoại di động, 4 máy tính bảng, 1 máy tính xách tay và 14 xe gắn máy.

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị phát hiện có ca sĩ, nhạc sĩ Lê Duy Linh (nghệ danh Tăng Nhật Tuệ). Cơ quan chức năng xác định Lê Duy Linh và Trần Khánh Duy có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; riêng Lê Duy Linh còn bị xác định có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Kết quả xét nghiệm cho thấy nhiều đối tượng dương tính với các chất ma túy như Methamphetamine, Amphetamine và MDMA. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Chánh Hưng đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM để điều tra, khởi tố 39 đối tượng; đồng thời xử lý hành chính và lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc đối với 9 đối tượng còn lại.

MẠNH THẮNG