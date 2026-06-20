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Triệt phá đường dây sản xuất gần 10.000 đôi dép giả nhãn hiệu

SGGPO

Ngày 20-6, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả nhãn hiệu Crocs quy mô lớn, thu giữ gần 10.000 đôi dép giả trị giá gần 500 triệu đồng; khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can Nguyễn Văn Thắng, Lâm Thanh Vững về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”
Khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can Nguyễn Văn Thắng, Lâm Thanh Vững về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”

Theo đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TPHCM đã phát hiện, lập chuyên án đấu tranh với đường dây sản xuất, kinh doanh dép giả nhãn hiệu Crocs tại Công ty TNHH Giày dép Thắng Đạt (phường Dĩ An, TPHCM).

Đường dây này do Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1976, ngụ phường Dĩ An, TPHCM), Giám đốc Công ty TNHH Giày dép Thắng Đạt, cầm đầu.

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Công an TPHCM thu giữ gần 10.000 đôi dép giả, trị giá gần 500 triệu đồng

Kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1-2024 đến nay, Thắng giao Lâm Thanh Vững (sinh năm 1991, ngụ phường Dĩ An) quản lý, điều hành hoạt động sản xuất cùng 12 nhân công hoàn thiện sản phẩm. Số dép giả nhãn hiệu Crocs sau đó được đưa ra thị trường với số lượng lớn, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Ngày 19-6-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thắng và Lâm Thanh Vững, để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.

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MẠNH THẮNG - KIẾN VĂN

Từ khóa

khởi tố bị can sản xuất hàng giả TPHCM quyền sở hữu

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