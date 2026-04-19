Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo, Hàn Quốc họp khẩn

Theo hãng tin Yonhap, ngày 19-4, Văn phòng An ninh quốc gia tại Nhà Xanh lên kế hoạch họp khẩn, sau khi phía Triều Tiên đồng loạt phóng tên lửa đạn đạo hướng ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.

Nhà Xanh (Phủ Tổng thống) ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP

Theo người phát ngôn Phủ Tổng thống Kang Yu-jung, cuộc họp sẽ diễn ra trong ngày 19-4, do Phó Cố vấn an ninh quốc gia Kim Hyun-jong chủ trì, với sự tham dự của các quan chức Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan nhằm phân tích và đánh giá vụ phóng tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng.

Trong khi đó, Chính phủ Nhật Bản cũng cho biết đã ghi nhận vụ việc trên. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, các vật thể tình nghi trong vụ phóng đã rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật, cho đến nay chưa có báo cáo nào về thiệt hại.

Hôm 8-4, Triều Tiên cũng đã thực hiện phóng nhiều tên lửa đạn đạo. Truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết các đợt thử nghiệm này nhằm kiểm chứng loại tên lửa đạn đạo chiến thuật mang đầu đạn chùm, với tuyên bố có khả năng "thiêu rụi mọi mục tiêu" trong tầm bắn bằng sức mạnh hủy diệt ở mật độ cao nhất.

PHƯƠNG NAM