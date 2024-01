Trọng tài thuộc Liên đoàn Bóng đá TPHCM bị giám đốc một công ty đánh ngã xuống sân

Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Tối 13-1, Công an TPHCM cho biết, Công an quận 11 đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ ông L.T.K. (sinh năm 1992, ngụ tỉnh Long An, là trọng tài thuộc Liên đoàn Bóng đá TPHCM) bị N.H.Q. (sinh năm 1982, ngụ huyện Hóc Môn, là Giám đốc Công ty T.H. ở quận 11) đánh.

Trước đó, sáng 10-1, Công an quận 11 phát hiện trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video clip về một vụ đánh người xảy ra tại sân bóng thuộc Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ (phường 15, quận 11). Qua xác minh, công an xác định nạn nhân là trọng tài K. thuộc Liên đoàn Bóng đá TPHCM nên mời tới làm việc.

Ông K. khai vào ngày 3-1, ông được phân công điều hành trận đấu giữa 2 câu lạc bộ Doanh nhân Quảng Ngãi và Celadon An Phú, thuộc giải bóng đá Doanh nhân Online và trận đấu diễn ra ở sân số 3. Khi trận đấu đang diễn ra, ông K. thổi phạt một cầu thủ thuộc đội Doanh nhân Quảng Ngãi, nhưng một số cầu thủ thuộc đội bóng trên đã phản ứng. Ông Q. là Giám đốc Công ty T. H. lao vào đánh khiến ông K. ngã xuống sân.

Quá trình điều tra, công an đã mời ông Q. tới làm việc và người này thừa nhận hành vi đánh ông K. Công an quận 11 đã đưa ông K. đi giám định thương tích và đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

CHÍ THẠCH