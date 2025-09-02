Trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2-9

Sáng 2-9, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) diễn ra lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Khoảng 5 giờ 30, tại Quảng trường Ba Đình, các lực lượng và đội xếp hình bắt đầu vào vị trí. Theo ghi nhận, thời tiết sáng 2-9 tại Quảng trường Ba Đình trời ít mây, không mưa, thuận lợi cho công tác tổ chức lễ kỷ niệm. Video: ĐỖ TRUNG

Dòng người trên phố Hàng Khay ở hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Người dân tập trung xung quanh hồ Hoàn Kiếm để chờ màn trình diễn của máy bay. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Các cựu chiến binh hát bài hát Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng tại ngã tư Kim Mã - Liễu Giai. Video: QUỐC KHÁNH

Cụ ông Nguyễn Văn Dị, 103 tuổi, 74 năm tuổi Đảng (tỉnh Phú Thọ), cựu chiến binh Điện Biên Phủ, được cháu đích tôn Nguyễn Văn Tân đưa ra Hà Nội từ đêm 1-9 để xem diễu binh, diễu hành. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Người dân đã tập trung đông nghịt trên đường đoạn đường Hùng Vương giao phố Nguyễn Thái Học. Ảnh: TRẦN BÌNH

Khu vực ngã tư Liễu Giai - Đội Cấn - Văn Cao. Video: THU HÀ

Người dân tập trung ở đường Điện Biên Phủ chờ xem trực thăng mang cờ và biểu diễn của Su-30MK2. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Chương trình lễ kỷ niệm bắt đầu lúc 6 giờ 30 phút bằng lễ rước đuốc, thắp sáng đài lửa. Ngọn lửa truyền thống - biểu tượng của ý chí kiên cường, sức mạnh bất diệt, khát vọng trường tồn của dân tộc Việt Nam, hun đúc từ hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước - được rước từ Bảo tàng Hồ Chí Minh tiến vào Quảng trường Ba Đình. Ngọn lửa được trao cho Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Soát, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, người đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, bắn rơi 6 máy bay của địch, trở thành một trong những phi công anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, thắp lên đài lửa giữa Quảng trường Ba Đình.

Nghi thức chào cờ được cử hành trang nghiêm trên Quảng trường Ba Đình. Cùng thời điểm, tại khu vực trước sân vận động Mỹ Đình, 15 khẩu pháo lễ 105mm của Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa đã bắn 21 loạt đại bác khi nghi thức chào cờ với Quốc ca được cử hành.

Lễ diễu binh, diễu hành do Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam điều hành.

Tham gia chương trình diễu binh, diễu hành có hơn 16.000 người, gồm: 4 khối nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân; các khối quân đội nước ngoài gồm Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia; lực lượng xe, pháo quân sự và xe đặc chủng công an; 12 khối diễu hành quần chúng và 1 khối văn hóa - thể thao. Lực lượng đứng trên Quảng trường Ba Đình có tiêu binh lễ đài và 29 khối đứng, gồm 18 khối lực lượng vũ trang và 11 khối quần chúng.

Trên bầu trời Quảng trường Ba Đình, các đơn vị Không quân Việt Nam thực hiện màn bay bay chào mừng với 31 máy bay gồm: trực thăng, Su30-MK2, chiến đấu cơ đa năng Yak-130 và L-39NG, máy bay vận tải chiến thuật CASA. Trong đó 10 trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua Quảng trường Ba Đình; còn máy bay Su30-MK2 và Yak-130 thực hiện màn trình diễn thả bẫy nhiệt và kỹ thuật nhào lộn trên bầu trời Hà Nội.

Lực lượng tham gia diễu binh trên biển (diễn ra ở quân cảng Cam Ranh Khánh Hòa) được truyền trực tiếp về Quảng trường Ba Đình qua màn hình có thuyết minh gồm: Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và Quân khu 5, với nhiều loại vũ khí, khí tài: tàu chỉ huy; máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm; các biên đội tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo của hải quân; các biên đội tàu của Cảnh sát biển; Bộ đội Biên phòng và Hải đội Dân quân thường trực, cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại.

Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành chia thành nhiều hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm TP Hà Nội về nơi tập kết và giao lưu với nhân dân.

Trước đó, để đảm bảo an toàn, thuận lợi cho hoạt động tổng duyệt, Công an TP Hà Nội tổ chức phân luồng giao thông, hướng đi cho các phương tiện trên toàn địa bàn Hà Nội từ 22 giờ ngày 1-9 đến 13 giờ ngày 2-9.

NHÓM PV