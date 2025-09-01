Bản hùng ca nghệ thuật khắc họa 80 năm lịch sử dân tộc

Tối 1-9, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), hàng vạn khán giả đã xúc động theo dõi Chương trình nghệ thuật Quốc gia đặc biệt “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, do Bộ VH-TT-DL tổ chức.

Đến dự chương trình có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cùng dự chương trình còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các bộ, ban, ngành Trung ương; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, cùng đông đảo văn nghệ sĩ và hàng vạn khán giả, tạo nên bầu không khí trang nghiêm mà đầy khí thế.

Với quy mô gần 3.000 nghệ sĩ, diễn viên và quần chúng tham gia, sự kiện đã trở thành một bản hùng ca bằng nghệ thuật, khắc họa trọn vẹn chặng đường 80 năm dựng xây và phát triển đất nước.

Chương trình được dàn dựng công phu, gồm ba chương với nội dung chặt chẽ, tái hiện từ hành trình đấu tranh giành độc lập đến công cuộc đổi mới, hội nhập.

Ở chương một “Con đường Độc lập - Thống nhất”, khán giả lắng nghe giao hưởng “Tổ quốc tôi” vang lên giữa biển người, hàng ngàn diễn viên múa mở ra đại cảnh xúc động. Những tiết mục “Đêm dài nô lệ”, “Tuyên ngôn Độc lập”, “Đất nước trọn niềm vui” đã tái hiện những khoảnh khắc lịch sử từ 2-9-1945 đến ngày Bắc - Nam sum họp.

Chương hai “Khát vọng Tổ quốc”, mang đến sắc thái hiện đại, với “Em đi giữa biển vàng”, “Khát vọng tuổi trẻ” và “Welcome to Vietnam”. Sân khấu bùng nổ khi những giai điệu trẻ trung hòa cùng màn LED, múa và hiệu ứng ánh sáng, khắc họa hình ảnh một Việt Nam hội nhập, vươn tầm quốc tế.

Chương ba “Tổ quốc tôi, chưa đẹp thế bao giờ”, mở đầu bằng “Sức mạnh đoàn kết - Nối vòng tay lớn”, nối nhịp ba miền trong khát vọng đồng lòng. Phóng sự tổng kết thành tựu 80 năm đưa khán giả nhìn lại những bước tiến vượt bậc trên mọi lĩnh vực. Cao trào là “Tiến quân ca” được hợp xướng thiếu nhi, dàn nhạc và lực lượng quần chúng cất vang, trước khi khép lại bằng “Yêu nụ cười Việt Nam”, lan tỏa niềm tin và hy vọng.

Đặc biệt, chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi: NSND Thanh Lam, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Đen Vâu, Soobin Hoàng Sơn, Mono, Trọng Tấn, Đăng Dương, cùng nhiều giọng ca trẻ. Âm nhạc, múa, mỹ thuật và công nghệ sân khấu hiện đại như mapping 3D, âm thanh vòm đa tầng, màn LED siêu nét, pháo hoa nghệ thuật… đã hòa quyện, mang lại trải nghiệm thị giác và cảm xúc mãnh liệt.

Chương trình không chỉ là sự tái hiện một chặng đường lịch sử hào hùng, mà còn gửi gắm khát vọng về một kỷ nguyên mới, Việt Nam hạnh phúc, thịnh vượng, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Khép lại hơn 180 phút nghệ thuật, khán giả rời sân Mỹ Đình trong niềm tự hào và xúc động. Chương trình không chỉ là lời tri ân với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ, mà còn hun đúc niềm tin, khát vọng cống hiến, để cùng viết tiếp hành trình ấm no và hạnh phúc cho Tổ quốc.

MAI AN