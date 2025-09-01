Tặng bánh mì, mở cửa quán cà phê cho khách nơi xa nghỉ dịp Lễ 2-9

Chiều 1-9, mặc dù trời mưa to nhưng người dân tập trung ở các tuyến đường Nguyễn Thái Học, Hoàng Diệu... vẫn bám trụ ở vỉa hè để chờ đón lễ diễu binh, diễu hành diễn ra sáng 2-9. Trong cơn mưa, nhiều nơi, tình người ấm áp lan tỏa, gắn kết những người xa lạ với nhau hướng về khoảnh khắc lịch sử.

Gia đình anh Vũ Đức Thịnh trưng biển tặng bánh mì và nước miễn phí cho người ở xa đến Hà Nội xem diễu binh, diễu hành. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Trong cơn mưa tầm tã chiều 1-9 ở Hà Nội, anh Vũ Đức Thịnh và gia đình ở số 3 ngõ Thanh Miến, Văn Miếu – Quốc Tử Giám tất bật chuẩn bị 1.000 ổ bánh mì nóng và 500 chai nước lọc cho người đi xem diễu binh, diễu hành ở Thủ đô.

Anh Thịnh cho biết, đêm hôm trước, gia đình thấy nhiều người dân phải nằm ở ngoài đường, trời thỉnh thoảng mưa nên ướt người, ảnh hưởng sức khỏe nên gia đình đã bàn bạc mua bánh mì, nước và dọn quán cà phê đón mọi người. Do diện tích nhà nhỏ, gia đình ưu tiên trẻ em, người cao tuổi và các bác cựu chiến binh.

"Mùng 2-9 là Tết Độc lập của dân tộc nên nhiều người từ khắp nơi về Thủ đô. Là một người Hà Nội, ngoài tình yêu quê hương đất nước, mình và gia đình còn muốn lan tỏa tình cảm của người dân Thủ đô với du khách thập phương, làm sao góp sức nhỏ để giúp đỡ bà con", anh Thịnh chia sẻ.

Chị Chung Tuyết Nhung (ở tỉnh Cao Bằng), cho biết, gia đình chị xuống Hà Nội từ ngày 29-8. Những ngày qua, gia đình có thuê khách sạn để ở nhưng đến 12 giờ ngày 1-9, khách sạn yêu cầu trả phòng vì có người đặt trước đó. Vì vậy, mọi người phải đi bộ ở khu vực đường Nguyễn Thái Học, cố chờ đến hết diễu binh, diễu hành vào sáng 2-9 rồi mới về quê.

"Khi qua đây, tôi ghé qua tiệm cà phê thì thấy có biển miễn phí bánh mì, nước lọc nên thấy vui. Các anh chị còn nói nếu tối không có chỗ ngủ thì đến chỗ em nghỉ ngơi”, chị Chung Tuyết Nhung hồ hởi cho biết.

Câu chuyện của gia đình anh Thịnh không phải là duy nhất. Những ngày này, trên nhiều tuyến đường trung tâm, không ít hộ dân Hà Nội tự nguyện nấu cháo, phát nước miễn phí, mở cửa hàng làm nơi trú mưa cho du khách. Những việc làm thầm lặng nhưng góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa, tinh thần hiếu khách, nhân ái vốn là truyền thống của người Tràng An.

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, bên cạnh khí thế trang nghiêm của lễ diễu binh, diễu hành, theo nhiều người, những nghĩa cử giản dị ấy đã góp thêm sắc màu ấm áp, để hình ảnh Thủ đô trong mắt bạn bè và đồng bào cả nước càng trở nên gần gũi, thân thương.

Bên cạnh sự chung tay của các cá nhân, để tiếp sức cho người dân và du khách xem diễu binh, diễu hành, Thành đoàn Hà Nội cùng các đơn vị tài trợ tổ chức hàng chục điểm phát nước khoáng, bánh mì và các suất ăn nhẹ miễn phí. Các tình nguyện viên áo xanh sẽ túc trực để hỗ trợ.

Ngoài ra, theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, cơn mưa chiều nay, 1-9, không làm người dân "bỏ trận địa" dọc hai bên các tuyến đường mà đoàn diễu binh, diễu hành sẽ đi qua.

>> Một số hình ảnh, clip ghi nhận:

Dù trời mưa, người dân vẫn "bám trụ" trên các tuyến đường mà đoàn diễu binh, diễu hành sẽ đi qua. Video: QUANG PHÚC

TIẾN CƯỜNG