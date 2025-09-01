Hà Nội gặp mặt, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng

Chiều 1-9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chủ trì buổi gặp mặt, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, Người có công với cách mạng TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025).

Luôn khắc ghi công ơn

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã gửi tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến, thương binh, chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, cùng toàn thể các đồng chí lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.

Cách đây 80 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân dân ta đã làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Quốc khánh 2-9 là mốc son chói lọi, là ngày toàn dân tộc ta tự hào với chặng đường lịch sử hào hùng, với nền độc lập, tự do quý báu đã giành được bằng xương máu và sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại cuộc gặp mặt, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, Người có công với cách mạng

“Thủ đô Hà Nội, nơi giàu truyền thống cách mạng, đã có biết bao người con ưu tú của Thủ đô đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do. Mỗi tấc đất, mỗi con đường của Thủ đô hôm nay đều mang dấu ấn lịch sử, đều thấm đẫm mồ hôi, xương máu và cả những giọt nước mắt của các anh hùng, liệt sĩ, thương binh và những người có công với cách mạng”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh bày tỏ và khẳng định Chính quyền và nhân dân Thủ đô luôn khắc sâu và đời đời ghi nhớ công ơn trời biển của các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, thương binh, chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày. Họ là những người đã cống hiến tuổi thanh xuân, máu xương, thậm chí cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội thăm hỏi Anh hùng lực lượng vũ trang

Trên tinh thần đó, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô luôn xác định công tác "Đền ơn đáp nghĩa", chăm sóc người có công với cách mạng là một nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, là trách nhiệm thường xuyên và là đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" thiêng liêng của dân tộc. Trong 8 tháng đầu năm 2025, TP Hà Nội đã chi cho công tác ưu đãi người có công với tổng kinh phí 2.577 tỷ đồng, với 76.462 người có công và thân nhân người có công.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng cho biết, buổi gặp mặt hôm nay, chúng ta rất vinh dự được đón 7 Mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó có 4 Mẹ của Thủ đô và 3 Mẹ đến từ các tỉnh Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Cần Thơ. Các Mẹ là những người thầm lặng hy sinh, cảm nhận sâu sắc nhất sự mất đi những người thân, người con đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do. Chúng ta cùng gặp gỡ 2 đại biểu Anh hùng lực lượng vũ trang, 3 Anh hùng lao động trong kháng chiến, 4 đại biểu thương binh và 3 chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thuộc TP Hà Nội và các tỉnh Quảng trị, Phú Thọ. Các bác, các đồng chí là những người đã tham gia chiến đấu, lập nhiều thành tích, góp phần vào thắng lợi mùa Xuân năm 1975, thống nhất non sông về một mối.

Mong Thủ đô ngày càng phát triển

Thay mặt các đại biểu, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Điểm (ở xã Chương Dương, TP Hà Nội) bày tỏ niềm vinh dự, xúc động và rất tự hào khi được chứng kiến thời khắc thiêng liêng, trọng đại của đất nước cũng như Thủ đô.

Mẹ Nguyễn Thị Điểm trân trọng cảm ơn các cấp chính quyền thành phố cũng như địa phương thời gian qua đã dành nhiều sự quan tâm đặc biệt trước những đóng góp, hy sinh của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng.

“Chúng tôi mong rằng thành phố của chúng ta ngày càng phát triển vững mạnh hơn nữa. Dù tuổi cao sức yếu nhưng tôi sẽ luôn động viên con cháu chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tích cực đóng góp cho sự phát triển của Thủ đô chúng ta ngày càng giàu mạnh”, Mẹ Nguyễn Thị Điểm chia sẻ.

Lãnh đạo TP Hà Nội gặp mặt, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, Người có công với cách mạng

Hòa trong niềm vui của ngày trọng đại của đất nước, ông Trần Mạnh Hiến (81 tuổi, Anh hùng Lực lượng vũ trang, ở số 36 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Đình, Hà Nội) bày tỏ: “Mỗi dịp Quốc khánh đều để lại trong tôi những cảm xúc các nhau. Tôi vẫn như cảm giác của ngày độc lập cách đây 50 năm - năm 1975 khi đất nước ta thống nhất một nhà. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, tôi mong rằng đất nước ta thực hiện tốt mục tiêu của Đảng đề ra, đó là “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, trong đó có Thủ đô Hà Nội của chúng ta”.

Có mặt tại Hà Nội trong thời khắc quan trọng của đất nước, Mẹ Lê Thị Ba (88 tuổi, ở phường Long Mỹ, TP Cần Thơ) phấn khởi khi được tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 và được TP Hà Nội tặng quà. “Tôi cảm thấy rất vui, phấn khởi khi nhìn thấy khắp phố phường Hà Nội được trang hoàng cờ, hoa rực rỡ, người dân phấn khởi chuẩn bị đón lễ kỷ niệm”, Mẹ Lê Thị Ba chia sẻ.

QUỐC LẬP