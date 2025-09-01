Hà Nội và cả nước có mưa rào ngày 2-9

Chiều 1-9, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, từ các dữ liệu quan trắc thời tiết cho thấy, trong ngày 2-9, các khu vực trên cả nước đều có mưa rào và dông với cường độ khác nhau.

Ở khu vực Bắc bộ, thời tiết chủ đạo là mưa rào xen giữa các khoảng, riêng các vùng đồng bằng và ven biển có mưa rào nhiều hơn, nhiệt độ dao động 23-33 độ C.

Chiều 1-9, Hà Nội mưa rào. Người dân che ô chen chúc đứng đợi buổi diễu binh, diễu hành ở các tuyến đường gần Quảng trường Ba Đình vào sáng mai 2-9. Ảnh: ĐẶNG LỢI

Trong đó, TP Hà Nội - nơi diễn ra đại lễ diễu binh, diễu hành mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, sáng có lúc có mưa rào với xác suất 50-60%, nhiệt độ 27-31 độ C, chiều có xác suất mưa rào là 60-70%, nhiệt độ 29-32 độ C; ban đêm tiếp tục có mưa rào với xác suất 50-60% (trời mát mẻ).

Trong khi đó, Hệ thống Cảnh báo khí hậu toàn cầu (GFS - Hoa Kỳ) và Trung tâm Dự báo thời tiết hạn trung châu Âu (ECMWF) cùng một số cơ quan khí tượng quốc tế nhận định sáng 2-9, khu vực trung tâm Hà Nội trời nắng, trong ngày có thể mưa rào bất chợt.

Tại khu vực Trung bộ, mưa rào và dông xuất hiện ít hơn miền Bắc, nền nhiệt 24-33 độ C. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam bộ, chiều và tối có mưa rào, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ tại Tây Nguyên dao động trong khoảng 20-31 độ C và Nam bộ là 24-33 độ C.

PHÚC HẬU