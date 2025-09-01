Xã hội

TPHCM và Đồng Nai: Hơn 1.125 tỷ đồng quà tặng của Chính phủ được chi trả qua ngân hàng

SGGPO

Để góp phần đưa quà tặng sớm về tay người dân trong dịp Lễ Quốc khánh 2-9, các tổ chức tín dụng (TCTD) đã duy trì hoạt động thanh toán và ngân quỹ xuyên lễ, tích cực thực hiện chi trả, trao quà Tết Độc lập của Chính phủ cho người dân.

TPHCM và Đồng Nai: Hơn 1.125 tỷ đồng quà tặng của Chính phủ được chi trả qua ngân hàng

Ngày 1-9, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 cho biết, tính đến cuối giờ trưa ngày 1-9-2025, chỉ tính riêng khu vực Đông Nam bộ (bao gồm TPHCM và Đồng Nai) đã thực hiện chi trả 1.125 tỷ đồng để trao tặng cho hộ gia đình và cá nhân. Trong đó, TPHCM đã chi khoảng 780 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, hoạt động này mang nhiều ý nghĩa, ngoài trách nhiệm thực hiện tốt công tác trao quà Chính phủ, một số TCTD kết hợp thực hiện các giải pháp mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt, với những sản phẩm sáng tạo, phù hợp và nhân văn: như tặng điện thoại thông minh cho người nghèo; tặng quà và phần thưởng khi mở tài khoản và sử dụng dịch vụ kết hợp với ứng dụng VneID về chi trả an sinh xã hội….

“Ở góc độ nghiệp vụ và phát triển dịch vụ, sẽ tạo điều kiện để người dân sử dụng dịch vụ tài khoản. Ở góc độ quản lý, hoạt động này mang ý nghĩa to lớn nhằm góp phần phổ biến, phổ cập sử dụng dịch vụ công qua ứng dụng định danh điện tử Quốc gia (VneID) của người dân, qua đó góp phần quan trọng vào việc thực hiện hiệu quả các hoạt động quản lý theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp”, ông Nguyễn Đức Lệnh cho hay.

Tin liên quan
NHUNG NGUYỄN

Từ khóa

Nguyễn Đức Lệnh VNeID TCTD Đông Nam Bộ Giải quần vợt Pháp mở rộng Mở tài khoản Chi trả TP.HCM Phổ cập

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn