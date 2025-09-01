TPHCM và Đồng Nai: Hơn 1.125 tỷ đồng quà tặng của Chính phủ được chi trả qua ngân hàng

Để góp phần đưa quà tặng sớm về tay người dân trong dịp Lễ Quốc khánh 2-9, các tổ chức tín dụng (TCTD) đã duy trì hoạt động thanh toán và ngân quỹ xuyên lễ, tích cực thực hiện chi trả, trao quà Tết Độc lập của Chính phủ cho người dân.

Ngày 1-9, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 cho biết, tính đến cuối giờ trưa ngày 1-9-2025, chỉ tính riêng khu vực Đông Nam bộ (bao gồm TPHCM và Đồng Nai) đã thực hiện chi trả 1.125 tỷ đồng để trao tặng cho hộ gia đình và cá nhân. Trong đó, TPHCM đã chi khoảng 780 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, hoạt động này mang nhiều ý nghĩa, ngoài trách nhiệm thực hiện tốt công tác trao quà Chính phủ, một số TCTD kết hợp thực hiện các giải pháp mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt, với những sản phẩm sáng tạo, phù hợp và nhân văn: như tặng điện thoại thông minh cho người nghèo; tặng quà và phần thưởng khi mở tài khoản và sử dụng dịch vụ kết hợp với ứng dụng VneID về chi trả an sinh xã hội….

“Ở góc độ nghiệp vụ và phát triển dịch vụ, sẽ tạo điều kiện để người dân sử dụng dịch vụ tài khoản. Ở góc độ quản lý, hoạt động này mang ý nghĩa to lớn nhằm góp phần phổ biến, phổ cập sử dụng dịch vụ công qua ứng dụng định danh điện tử Quốc gia (VneID) của người dân, qua đó góp phần quan trọng vào việc thực hiện hiệu quả các hoạt động quản lý theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp”, ông Nguyễn Đức Lệnh cho hay.

NHUNG NGUYỄN