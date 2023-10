Trung Quốc kiểm soát xuất khẩu than chì

Ngày 20-10, Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan Trung Quốc cùng ban hành thông báo về việc tối ưu hóa và điều chỉnh các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với các mặt hàng than chì.

Theo đó, 3 mặt hàng than chì có độ nhạy cao, trong đó có cả than chì hình cầu (trước đó thuộc diện kiểm soát tạm thời) sẽ được đưa vào danh mục kiểm soát xuất khẩu đối với các mặt hàng lưỡng dụng. Chính sách mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-12.

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, việc áp dụng chính sách kiểm soát xuất khẩu đối với các mặt hàng than chì phù hợp với thông lệ quốc tế, nhu cầu bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia.

Than chì là vật liệu chính ở cực dương của hầu hết các loại pin lithium-ion. Khoảng 67% than chì tự nhiên được khai thác trên thế giới đến từ Trung Quốc. Nước này cũng là nhà chế biến hơn 90% than chì nguyên liệu sử dụng trong mọi loại pin xe điện trên toàn thế giới.