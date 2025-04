Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM nêu tiêu chí bố trí cán bộ khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Ngày 4-4, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị giao ban ngành Tổ chức xây dựng Đảng TPHCM quý 1-2025. Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM chủ trì.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong quý 1, Ban Tổ chức Thành ủy đã khẩn trương tổ chức quán triệt, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên theo Kết luận, Kế hoạch của Ban Tổ chức Trung ương; Nghị quyết, Chương trình công tác năm 2025 của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy.

Trong đó, trọng tâm là khẩn trương tham mưu tổng kết Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị Đảng bộ Thành phố gắn với công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, đảm bảo nguyên tắc, quan điểm chỉ đạo của Trung ương và đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy.

Đại biểu tham dự hội nghị nêu ý kiến

Sau khi lắng nghe ý kiến của lãnh đạo Ban Tổ chức các Quận ủy, Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết đã có các thông tin trao đổi lại.

Thông tin về tiêu chí của trung ương trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, số lượng biên chế cấp xã dự kiến, đồng chí yêu cầu các địa phương nắm, bám sát và chủ động trong xây dựng phương án của địa phương mình. Lộ trình trước ngày 20-4 phải xong dự thảo đề án, tổ chức lấy ý kiến người dân, trình HĐND để hoàn thiện đề án, trình trung ương.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết cũng đề nghị, khi chốt phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã phù hợp với tiêu chí đề ra, các địa phương phải xây dựng đồng thời đề án sắp xếp tổ chức Đảng, mặt trận và các đoàn thể theo đơn vị hành chính mới, gửi Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM trình Thành ủy, để khi chính quyền được thông qua thì ráp vào triển khai, tránh bị động.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại hội nghị

Nội dung quan trọng mà Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM lưu ý là các địa phương tập trung đánh giá cán bộ, công chức để xem xét phương án bố trí nhân sự phù hợp. Đồng chí cho biết, Ban Tổ chức Thành ủy đang nghiên cứu tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ ở cấp phường và sẽ lấy ý kiến cán bộ, công chức trước khi báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

Trong đó, sẽ căn cứ năng lực, phẩm chất của cán bộ, quá trình công tác, quy hoạch được phê duyệt… để sắp xếp cán bộ với phương châm phải phù hợp yêu cầu của từng địa phương. Đồng chí đề nghị Quận ủy, Huyện ủy cung cấp danh sách các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trên địa bàn; số cán bộ, công chức đang bị kỷ luật, chưa hết thời hiệu kỷ luật hoặc trong giai đoạn thanh tra, kiểm tra…

Cùng với đó, tổ chức lấy ý kiến nguyện vọng của các cán bộ, công chức để Ban Tổ chức phối hợp Sở Nội vụ và các sở, ngành thành phố tiếp tục tham mưu chính sách cho cán bộ, công chức khi sắp xếp bộ máy.

Quang cảnh hội nghị

“Trong rà soát cán bộ phải quan tâm đến cán bộ của tất cả các lĩnh vực, đảm bảo công bằng, không bỏ rơi, bỏ sót trường hợp nào”, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết lưu ý

Về quy định của trung ương khi không sử dụng đội ngũ cán bộ không chuyên trách, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết cho biết TPHCM đang rất trăn trở bởi số lượng đội ngũ này ở thành phố khá lớn. Hiện đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM đã giao cho Đảng ủy, UBND TPHCM nghiên cứu, đề xuất các chính sách hỗ trợ đội ngũ này.

Trước mắt, Ban Tổ chức phối hợp Sở Nội vụ tiếp tục rà soát, đề xuất chính sách tương tự chính sách theo Nghị quyết 50 của HĐND TPHCM quy định về chế độ hỗ trợ thêm đối với trường hợp nghỉ do tinh giản biên chế; nghỉ do dôi dư khi sắp xếp đơn vị hành chính; nghỉ công tác trước tuổi do không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ; nghỉ công tác trước tuổi không thuộc diện tinh giản biên chế trên địa bàn TPHCM. Tinh thần là thành phố sẽ nghiên cứu đề xuất tiếp tục triển khai.

Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu nghiên cứu hỗ trợ vốn để đội ngũ này tạo lập việc làm mới; có nguồn kinh phí để đào tạo lại, tạo cơ hội cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách tìm được việc làm mới. Cùng với đó, nghiên cứu chính sách hỗ trợ thuê, mua nhà ở xã hội đối với những trường hợp không có nhà ở…

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Nguyễn Thị Hồng Thắm cũng đã thông tin phương án các địa phương đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo quy định, tiêu chí của Trung ương. Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Nguyễn Thị Hồng Thắm thông tin tại hội nghị Về quy trình thực hiện, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thắm cho biết, sau khi thành phố thống nhất phương án, sẽ tổ chức lấy ý kiến nhân dân. Lần này sẽ lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình, phương thức lấy ý kiến do các tỉnh quyết định. Theo hướng dẫn, sẽ lấy ý kiến nhân dân ở 2 nội dung: sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

THU HƯỜNG