Trường tư vất vả giữ chân giáo viên

Giai đoạn khó khăn nhất do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã đi qua, song câu chuyện giữ chân giáo viên ở các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập vẫn là bài toán khó đặt ra cho các đơn vị.

Theo Th.S Nguyễn Thúy Uyên Phương, nhà sáng lập và điều hành nhiều dự án và chương trình giáo dục, nếu như trước đây, các trường mầm non tư thục đặt mục tiêu tuyển chọn giáo viên có chất lượng thì sau dịch Covid-19, các trường chỉ cần tuyển đủ số lượng, đồng thời giữ chân đội ngũ giáo viên là thành công lớn. Nguyên nhân là do áp lực đặc thù của công việc này khá lớn, thời gian làm việc kéo dài hơn 8 giờ/ngày, phụ huynh có nhu cầu theo dõi lớp học qua camera ngày càng lớn nên một sự cố nhỏ xảy ra cũng sẽ trở thành giọt nước tràn ly khiến giáo viên bỏ nghề không do dự. Chuyên gia này dẫn chứng, chỉ cần truy cập vào các hội nhóm giáo viên, bảo mẫu mầm non trên mạng sẽ không khó nhận thấy bầu không khí tiêu cực. Trong đó, nội dung các cô thường xuyên trao đổi là tâm lý chán nản với nghề.

Cùng quan điểm, bà Trần Thị Minh Trang, chủ đầu tư một trường mầm non tư thục ở quận 10 (TPHCM), cho biết, trước đây, hàng năm sau Tết Nguyên đán là thời điểm giáo viên trường tư “nhảy” việc. Tuy nhiên, năm nay nhiều giáo viên bỏ hẳn nghề chứ không phải tìm môi trường làm việc tốt hơn. Do tuyển dụng nhân sự khó khăn, nhiều cơ sở phải kết hợp tuyển dụng với bồi dưỡng giáo viên trẻ mới ra trường. Bên cạnh đó, bài toán giữ chân đội ngũ giáo viên cần được giải quyết bằng nhiều yếu tố, trong đó có quan tâm về lương bổng. Theo chủ đầu tư Trường Mầm non Ngôi làng vui vẻ, quận Bình Thạnh (TPHCM) Nguyễn Minh Tuấn, việc tính toán thu nhập cho giáo viên hiện nay không chỉ dựa trên cơ sở thu nhập của giáo viên các cơ sở mầm non lân cận, mà còn đặt trong sự cạnh tranh với thu nhập của các ngành dịch vụ khác.

Các nhà quản lý đều cho rằng, trường tư vận hành trên cơ sở thu đủ bù chi. Tuy nhiên, đây là mô hình kinh doanh có tính không ổn định về dòng tiền. Do đó, các cơ sở cần có kế hoạch phát triển lâu dài. Trong đó, trích từ 10%-20% lợi nhuận hàng tháng cho quỹ phúc lợi xã hội, phòng hờ các trường hợp dịch bệnh, thiên tai bất ngờ. Thực tế đã chứng minh các cơ sở giữ chân được giáo viên qua mùa dịch bệnh là những nơi có chế độ chăm sóc tinh thần giáo viên tốt, quan tâm các chế độ hiếu hỉ, hỗ trợ thu nhập khi giáo viên nghỉ làm gián đoạn…