Nâng cao thể lực, trí lực, tầm vóc và tuổi thọ khỏe mạnh của nhân dân

Đến năm 2023, tăng chiều cao trung bình của trẻ em và thanh thiếu niên từ 1-18 tuổi thêm tối thiểu 1,5cm; tuổi thọ trung bình đạt 75,5 tuổi, trong đó số năm sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm.

Sáng 16-9, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị vừa ban hành, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long trình bày chuyên đề “Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 72-NQ/TW (ngày 9-9-2025) của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW”.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Ảnh: QUANG PHÚC

Người dân là chủ thể trung tâm, được ưu tiên cao nhất

Sau khi đề cập đến bối cảnh ban hành nghị quyết, bao gồm cả những thành tựu, cùng những tồn tại, hạn chế trong hoạt động y tế thời gian qua; Phó Thủ tướng Lê Thành Long nêu rõ 5 quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết số 72-NQ/TW, gồm:

Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là mục tiêu, là động lực, là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, giữ vị trí ưu tiên trong các chiến lược, chính sách phát triển; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và mọi người dân.

Người dân là chủ thể trung tâm, được ưu tiên cao nhất trong việc xây dựng và thực hiện chính sách tăng cường bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, số năm sống khỏe để phát triển toàn diện, được tiếp cận đầy đủ, công bằng, bình đẳng các dịch vụ y tế.

Quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng, cân đối, đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, có chính sách ưu đãi, đãi ngộ đặc biệt đối với đội ngũ cán bộ y tế.

Chuyển mạnh từ tư duy tập trung khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh. Xác định đúng vị thế, vai trò của y tế dự phòng, y tế cơ sở, y học cổ truyền; bảo đảm phòng bệnh từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Nâng cao toàn diện chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phát triển y tế chuyên sâu và bảo đảm an ninh y tế.

Có chính sách, cơ chế đột phá trong huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh phát triển KH-CN và chuyển đổi số trong y tế; cải cách mạnh mẽ tài chính y tế, bảo đảm hiệu quả, bền vững của chính sách bảo hiểm y tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham quan triển lãm trước giờ khai mạc hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

Nghị quyết số 72-NQ/TW đặt ra những mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045. Theo đó, các mục tiêu đến 2030 gồm: nâng cao thể lực, trí lực, tầm vóc và tuổi thọ khỏe mạnh của nhân dân; tăng chiều cao trung bình của trẻ em và thanh thiếu niên từ 1-18 tuổi thêm tối thiểu 1,5cm; tuổi thọ trung bình đạt 75,5 tuổi, trong đó số năm sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm.

Cùng với đó giảm gánh nặng bệnh tật và kiểm soát các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Tỷ lệ tiêm chủng các vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng đạt trên 95%. Tỷ lệ người dân thường xuyên tham gia hoạt động thể chất tăng thêm 10%. Tăng cường kiểm soát các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ như: rượu, bia, thuốc lá và từ môi trường đất, nước, không khí...

Người dân được tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng, hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện. Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long trình bày chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

Đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình; 100% trạm y tế cấp xã được đầu tư sở vật chất, thiết bị y tế, nhân lực theo chức năng, nhiệm vụ. Đến năm 2027 có ít nhất từ 4-5 bác sĩ; tăng tỷ lệ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế cấp xã lên trên 20%. Đến năm 2026, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95% dân số, đến năm 2030 đạt bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân; phát triển các loại hình bảo hiểm sức khỏe.

Ưu tiên, bố trí đủ nguồn lực

Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho biết, để thực hiện được những mục tiêu đó, Nghị quyết số 72-NQ/TW 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp gồm: đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong lĩnh vực y tế; kịp thời hoàn thiện thể chế, tập trung nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở, phát huy thế mạnh của y học cổ truyền; nâng cao y đức, phát triển nhân lực y tế chất lượng, đồng bộ, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh cải cách tài chính y tế và phát triển hiệu quả, bền vững chính sách bảo hiểm y tế; đột phá phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện trong chăm sóc sức khỏe; đẩy mạnh phát triển y tế tư nhân, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển y tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

Về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho biết, với tinh thần "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”, Kế hoạch hành động của Chính phủ đã xác định các nhiệm vụ cụ thể để các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch hành động, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện nghị quyết. Vì vậy, đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương ban hành ngay Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW và Kế hoạch hành động của Chính phủ ngay trong tháng 11-2025.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Ảnh: QUANG PHÚC

Phó Thủ tướng Lê Thành Long cũng cho biết, Đảng ủy Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan xây dựng và trình Quốc hội ban hành nghị quyết chuyên đề về các cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 72-NQ/TW; trình Quốc hội xem xét, phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 tại kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa XV để ưu tiên, bố trí đủ nguồn lực thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW.

Chính phủ đề nghị và kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và toàn thể nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp cùng đoàn kết, chung tay, tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, cùng các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về y tế, vì một nước Việt Nam khỏe hơn, vững bước tiến lên trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc”, Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh.

TRẦN BÌNH