Đề nghị miễn trách nhiệm hình sự đối với người nuôi gà lôi trắng

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã công bố quyết định thay đổi quyết định kháng nghị phúc thẩm ngày 13-8-2025 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: PHƯƠNG VŨ

Đại diện cơ quan công tố tỉnh Hưng Yên nêu rõ, sau khi xem xét quyết định kháng nghị phúc thẩm của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên và hồ sơ vụ án, nhận thấy:

Từ năm 2024, bị cáo Thái Khắc Thành biết rõ 2 cá thể gà mái và 1 cá thể gà trống đều là gà lôi trắng thuộc loài nguy cấp, quý hiếm, nhưng bị cáo vẫn nuôi nhốt tại nhà mà chưa được phép của cơ quan chức năng.

3 cá thể gà này sinh sản được 10 cá thể gà lôi trắng con. Ngày 26-3-2025, bị cáo Thái Khắc Thành đã liên hệ bán 10 cá thể gà lôi trắng con cho một người không biết tên, địa chỉ để lấy số tiền 6 triệu đồng. Ngày 2-4-2025, khi người được thuê chở gà đến địa phận tỉnh Hưng Yên thì bị cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ 10 cá thể gà lôi trắng con; khám xét nơi ở của bị cáo Thái Khắc Thành thu giữ thêm 3 cá thể gà lôi trắng trưởng thành.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tại phiên tòa. Ảnh: PHƯƠNG VŨ

Tại bản án hình sự sơ thẩm, ngày 8-8-2025 của Tòa án nhân dân khu vực 5, tỉnh Hưng Yên, tuyên bị cáo Thái Khắc Thành phạm tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm"; xử phạt bị cáo Thái Khắc Thành 6 năm tù, phạt bổ sung 30 triệu đồng để nộp ngân sách nhà nước…

Sau đó, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định kháng nghị phúc thẩm đối với bản án sơ thẩm; đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên xét xử vụ án theo trình tự phúc thẩm, hủy bản án hình sự sơ thẩm để điều tra lại.

Vì căn cứ Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22-9-2021 của Chính Phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22-1-2019 của Chính Phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), thuộc nhóm IB (các loài nguy cấp, quý hiếm), thì việc quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và truy tố đối với Thái Khắc Thành về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" là có căn cứ, đúng quy định pháp luật.

Bị cáo Thái Khắc Thành tại phiên tòa. Ảnh: PHƯƠNG VŨ

Tuy nhiên, tại phụ lục "Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm" ban hành kèm theo Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT ngày 24-6-2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2025, quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm; nuôi động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, thì "Gà lôi trắng” thuộc nhóm IIB (hạn chế khai thác, sử dụng thương mại).

Tại phiên tòa sáng nay, xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo Thái Khắc Thành không còn nguy hiểm cho xã hội, do có sự thay đổi chính sách pháp luật nên đại diện viện kiểm sát đề nghị miễn trách nhiệm hình sự đối với bị cáo theo quy định của pháp luật căn cứ theo điểm b, khoản 1, điều 355 và điểm a, khoản 1, điều 357, Bộ luật Tố tụng hình sự, để sửa bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân khu vực 5, tỉnh Hưng Yên; miễn trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Thái Khắc Thành.

ĐỖ TRUNG