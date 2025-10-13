Phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long làm nữ sinh lớp 9 tử vong, tối 13-10, bà Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1981, mẹ của nạn nhân) cho biết, vừa nhận được thông báo của Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao về việc “Phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm” liên quan đến vụ việc trên.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo đó, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã ban hành Thông báo số 97/TB-VKSTC-C1(P6) thông báo “Kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm”.

Thông báo nêu “Nay Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long đã cung cấp đủ các tài liệu theo yêu cầu nên Cơ quan điều tra VKSND tối cao ban hành quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin tội phạm để tiếp tục xác minh giải quyết”.

Trước đó, ngày 25-9-2025, Cơ quan điều tra VKSND tối cao ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, do thời hạn xác minh giải quyết nguồn tin đã hết nhưng chưa nhận được tài liệu do Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long cung cấp theo yêu cầu tại Công văn số 2876/QĐ-VKSTC-C1-P6.

Như Báo SGGP đưa tin, ngày 4-9-2024, Nguyễn Văn Bảo Trung (sinh năm 1992, ngụ xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long) là tài xế xe tải gây tai nạn làm em N.N.B.T. (học sinh lớp 9) tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra tại tỉnh lộ 901, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long.

Dù người nhà nữ sinh đã có nhiều đơn khiếu nại và yêu cầu khởi tố vụ án hình sự nhưng bất thành. Đến ngày 28-4-2025, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (sinh năm 1983, cha ruột nữ sinh) đã dùng súng bắn vào đầu tài xế Trung, rồi tự bắn vào đầu mình để tự sát.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã rút hồ sơ vụ tai nạn giao thông để kiểm tra, xác minh. Kết quả xác định hành vi điều khiển xe ô tô tải của tài xế Trung có dấu hiệu phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Đến ngày 7-5-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã ban hành quyết định khởi tố vụ án liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh tử vong. Việc khởi tố vụ án để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự.

TÍN HUY