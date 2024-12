Từ ngày 1-1-2025, vượt đèn đỏ sẽ bị phạt cao nhất 20 triệu đồng

Từ ngày 1-1-2025, các mức phạt về vi phạm an toàn giao thông đường bộ sẽ tăng đáng kể so với hiện nay. Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, việc này để thiết lập kỷ cương, trật tự an toàn giao thông đường bộ.