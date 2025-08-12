Xã hội

Phát hiện hơn 5 tấn thịt, mỡ động vật không rõ nguồn gốc

Ngày 12-8, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường vừa lập hồ sơ vụ 5 thịt và mỡ động vật không rõ nguồn gốc để xử lý theo quy định.

Ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp phát hiện số thịt và mỡ động vật không rõ nguồn gốc. Ảnh: TRỌNG TÍN

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, Công an xã Bình Phú kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh trên địa bàn xã Bình Phú.

Qua kiểm tra cơ sở của bà D.T.K.C. tại xã Bình Phú, phát hiện 3.682kg thịt, mỡ động vật các loại không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không hóa đơn chứng từ và 8.500kg đường cát không rõ nguồn gốc.

Còn tại cơ sở kinh doanh của ông N.H.K. ở ấp 6, xã Bình Phú, lực lượng tiếp tục phát hiện 1.750kg thịt, mỡ động vật không có giấy tờ hợp pháp.

Các vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, xử lý.

NGỌC PHÚC

thịt không rõ nguồn gốc công an đồng tháp chứng nhận kiểm dịch thị động vật không rõ nguồn gốc

