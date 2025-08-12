Phát hiện hơn 5 tấn thịt, mỡ động vật không rõ nguồn gốc

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, Công an xã Bình Phú kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh trên địa bàn xã Bình Phú.
Qua kiểm tra cơ sở của bà D.T.K.C. tại xã Bình Phú, phát hiện 3.682kg thịt, mỡ động vật các loại không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không hóa đơn chứng từ và 8.500kg đường cát không rõ nguồn gốc.
Còn tại cơ sở kinh doanh của ông N.H.K. ở ấp 6, xã Bình Phú, lực lượng tiếp tục phát hiện 1.750kg thịt, mỡ động vật không có giấy tờ hợp pháp.
Các vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, xử lý.