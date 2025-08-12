TPHCM: Khẩn trương xây dựng phương án ứng phó thiên tai

UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành, địa phương nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công, đảm bảo công tác phòng chống và ứng phó thiên tai chủ động, hiệu quả, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh về công tác ứng phó thiên tai trên địa bàn Thành phố trong giai đoạn chưa ban hành các phương án sau hợp nhất.

Theo đó, các đơn vị, địa phương tiếp tục sử dụng các phương án ứng phó thiên tai theo phạm vi địa bàn đã được UBND TPHCM, UBND tỉnh Bình Dương và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (trước khi hợp nhất), bao gồm các phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền, ứng phó động đất - sóng thần, phòng chống bão, ngập lụt và ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro.

Khẩn trương triển khai thực hiện công tác phòng chống và ứng phó thiên tai. Ảnh: QUỐC HÙNG

UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương phối hợp với các sở, ngành, UBND các phường, xã, đặc khu tham mưu trình UBND TPHCM ban hành các phương án phòng chống bão, ngập lụt và ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro trong tháng 9-2025; riêng phương án ứng phó động đất - sóng thần phải hoàn thành trình trong tháng 10-2026.

Bộ Tư lệnh TPHCM được giao chủ trì phối hợp xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động trên sông, biển, vùng nước cảng và phối hợp tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; trình UBND TPHCM trong tháng 9-2025.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành, địa phương nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công, đảm bảo công tác phòng chống và ứng phó thiên tai chủ động, hiệu quả, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

QUỐC HÙNG