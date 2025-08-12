Không để xảy ra kẹt xe kéo dài tại các dự án đang triển khai

Khu Quản lý đường bộ IV và Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng, Công an TPHCM để thống nhất phương án tổ chức giao thông trước khi thi công các dự án, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn và nâng cao hiệu quả thực hiện dự án.

Thời gian qua, nhiều dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa công trình giao thông tại TPHCM được triển khai nhanh, góp phần cải thiện hạ tầng đô thị. Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý chuyên ngành vẫn còn thiếu chặt chẽ, dẫn đến tình trạng ùn tắc kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống người dân và hoạt động kinh tế như: sửa chữa khe co giãn cầu Long Thành trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, hay thi công nút giao Tân Vạn thuộc dự án đường Vành đai 3.

Việc sửa chữa khe co giãn cầu Long Thành trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây gây kẹt xe nghiêm trọng. Ảnh: QUỐC HÙNG

Trước thực trạng này, chiều 12-8, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị UBND các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Lâm Đồng chỉ đạo các đơn vị quản lý trực thuộc chủ động, kịp thời cung cấp thông tin về các dự án giao thông dự kiến triển khai trên các trục đường kết nối với TPHCM. Việc này nhằm giúp Sở Xây dựng TPHCM phối hợp đồng bộ trong tổ chức giao thông, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến lưu thông liên vùng.

Văn bản cũng đề nghị Khu Quản lý đường bộ IV và Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng và Công an TPHCM để thống nhất phương án tổ chức giao thông trước khi thi công, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn và nâng cao hiệu quả thực hiện dự án.

UBND TPHCM giao Sở Xây dựng và Công an TPHCM phối hợp thường xuyên với các cơ quan chuyên ngành liên quan, chủ động triển khai giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, điều tiết - phân luồng hợp lý, thông tin kịp thời trên các phương tiện truyền thông để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến người dân trong quá trình thi công các công trình.

Chỉ đạo này nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị, bảo đảm các dự án hạ tầng được triển khai đúng tiến độ, đồng thời giữ cho giao thông đô thị và liên vùng được an toàn, thông suốt.

QUỐC HÙNG