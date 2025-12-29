Tuổi thọ người dân Việt Nam đạt xấp xỉ 75

Chiều 29-12, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác y tế năm 2025; tổng kết nhiệm kỳ 5 năm 2021-2025; định hướng công tác nhiệm kỳ 2026-2030 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại hội nghị

Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và đại diện các bộ, ngành, đơn vị chức năng.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế nêu rõ, trong năm 2025 và giai đoạn 2021-2025, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, hậu quả từ dịch bệnh Covid-19, tình hình thiên tai, nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương và nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Y tế, công tác y tế đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Ngành Y tế đã hoàn thành 3/3 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu được Quốc hội giao trong năm 2025, bao gồm tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), số bác sĩ và số giường bệnh trên 10.000 dân. Đồng thời, thực hiện đạt và vượt 8/9 chỉ tiêu chuyên môn do Chính phủ giao. Trong đó: tỷ lệ bao phủ BHYT ước đạt 95,15% dân số, vượt mục tiêu đề ra; tuổi thọ trung bình của người dân đạt khoảng 74,8 tuổi.

Hệ thống pháp luật về y tế ngày càng hoàn thiện, trong đó năm 2025, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Dân số và Luật Phòng bệnh, tạo khuôn khổ pháp lý mới cho công tác dân số và phòng bệnh chủ động.

Trong lĩnh vực y tế dự phòng, công tác phòng, chống dịch bệnh tiếp tục được củng cố và nâng cao. Mạng lưới khám chữa bệnh từ xa được mở rộng, kết nối 100% các tỉnh, thành phố, góp phần hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới và giảm tải cho tuyến trên.

Công tác chăm sóc sức khỏe, nâng cao tuối thọ người dân ngày càng được quan tâm

“Nhìn lại giai đoạn 2021-2025, ngành Y tế đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện. Các chỉ tiêu chủ yếu Quốc hội giao đều hoàn thành và vượt kế hoạch… Những kết quả này cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ và nỗ lực vượt bậc của toàn ngành trong việc bảo đảm các mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân”, Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

Bước sang giai đoạn 2026-2030, ngành Y tế xác định tiếp tục đổi mới toàn diện, phát triển theo các định hướng lớn của Đảng và Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư.

Mục tiêu tổng quát là xây dựng hệ thống y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả, hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân; mọi người dân được sống lâu, sống khỏe, sống lành mạnh, chủ động phòng bệnh và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đến năm 2030, ngành Y tế phấn đấu nâng tuổi thọ trung bình lên khoảng 75,5 tuổi; kiểm soát tốt các bệnh không lây nhiễm; duy trì tỷ lệ tiêm chủng cao; cơ bản chấm dứt các dịch bệnh AIDS, lao và loại trừ sốt rét; bảo đảm an ninh y tế trong mọi tình huống.

