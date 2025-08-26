Tuyển sinh đại học năm 2025: Nhiều sự cố làm khổ thí sinh

Công tác tuyển sinh đại học năm 2025 đang vào giai đoạn cao điểm nước rút nhưng đã bộc lộ nhiều vấn đề: bất nhất trong công bố điểm khiến thí sinh từ đậu thành rớt, điểm chuẩn cao ngoài dự kiến ở nhiều ngành, kéo dài thời gian lọc ảo, hệ thống tra cứu bị lỗi... Những điều này làm thí sinh và phụ huynh cảm thấy không an tâm, thậm chí lo lắng về sự mất công bằng trong mùa tuyển sinh năm nay.

Thí sinh từ đậu thành rớt

Ngay sau khi ĐH Kinh tế TPHCM công bố điểm chuẩn, trên các diễn đàn mạng xã hội đã xuất hiện nhiều luồng ý kiến đề cập cách tính điểm của Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TPHCM). Có ý kiến so sánh rằng, ĐH Kinh tế TPHCM chỉ công bố một mức điểm, trong khi Trường ĐH Kinh tế - Luật và nhiều trường khác dù thực hiện quy đổi nhưng vẫn công bố điểm chuẩn cho từng phương thức.

Trước luồng thông tin này, ĐH Kinh tế TPHCM đã phát đi thông báo gửi cộng đồng sinh viên của trường và giải thích rằng “cách quy đổi điểm năm 2025 khác với các năm trước. Mỗi trường có cách quy đổi điểm khác nhau, vì vậy việc so sánh điểm giữa các trường là không có căn cứ...”.

Một sự cố khác, sau khi các trường công bố điểm, theo lịch tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT đến 17 giờ ngày 30-8. Tuy nhiên, trong 2 ngày 23 và 24-8, hệ thống bị tê liệt, việc xác nhận của nhiều thí sinh bị gián đoạn. Một điểm đáng quan tâm nữa là trong mùa tuyển sinh năm nay, điểm thi tốt nghiệp THPT, phổ điểm các môn thi thấp so với năm 2024.

Theo thống kê kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 của hơn 1,16 triệu thí sinh, cả nước có 9 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối ở các tổ hợp A00 (Toán - Vật lý - Hóa học), B00 (Toán - Hóa học - Sinh học), A01 (Toán - Vật lý - tiếng Anh) là 29,75 điểm, thủ khoa tổ hợp C00 (Ngữ văn - Lịch sử - Địa lý) là 29,75 điểm và D01 (Toán, Văn, Anh) là 29 điểm. Thế nhưng, nhiều ngành công bố điểm chuẩn cao đột biến. Có 6 ngành có điểm chuẩn 30 điểm, 17 ngành thì từ 29 đến 29,89 điểm.

Thí sinh làm thủ tục nhập học tại Trường ĐH Văn Lang ngày 25-8

Bên cạnh đó, việc áp dụng bách phân vị để quy đổi điểm giữa các phương thức xét tuyển năm nay gây nhiều ý kiến trái chiều. Hệ quả là kỳ tuyển sinh năm nay, thay vì lọc ảo 6 lần như kế hoạch ban đầu, hệ thống xét tuyển của Bộ GD-ĐT phải tăng số lần lọc ảo thành 10 lần, điều chưa có tiền lệ. Và, dù đã lùi thời gian công bố điểm chuẩn tới 2 ngày thì sau khi các trường công bố, nhiều thí sinh vẫn rất vất vả để biết mình đậu hay không.

Một số thí sinh cho biết, dù có tên trong danh sách trúng tuyển của 1 trường, nhưng vẫn nhận được email thông báo trúng tuyển của trường khác, trong khi hệ thống của Bộ GD-ĐT thì chưa có tra cứu kết quả, khiến nhiều thí sinh hoang mang.

Có thí sinh không nhận được bất kỳ thông báo nào từ các trường. Các trường không đăng danh sách thí sinh trúng tuyển và hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT không truy cập được. Có thí sinh đã phải gọi hàng chục cuộc điện thoại đến số hotline của các trường mà mình đăng ký để tìm hiểu vì sao không được báo đậu, dù thừa nhiều điểm so với điểm chuẩn.

Có thí sinh ngày hôm trước nhận kết quả báo đậu nguyện vọng 1 ở trường tốp đầu, ngày hôm sau đại diện trường gọi lại, thông báo rớt vì... lỗi hệ thống. Sau đó, đồng loạt các nguyện vọng khác đều báo rớt, khiến thí sinh khủng hoảng, sốc nặng.

Vận dụng triệt để điểm khuyến khích?

Theo đại diện một số trường đại học tại Hà Nội, đây là năm đầu tuyển sinh có nhiều thay đổi về kỹ thuật nên chính các trường cũng gặp khó khăn. Điển hình là Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội), ngày 22-8 trường công bố điểm chuẩn, nhưng đến chiều 24-8 lại thông báo tiêu chí phụ với các mức điểm chuẩn, ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội. Điều này khiến nhiều thí sinh từ đậu thành rớt.

Nhà trường cho rằng, những năm trước, nhóm lọc ảo phía Bắc sẽ trả về điểm chuẩn và tiêu chí phụ cùng lúc. Năm nay do hệ thống quá tải, sau khi lọc ảo chung, các trường nhận được kết quả mới tự rà soát, do đó sau khi công bố điểm chuẩn 2 ngày, trường mới bổ sung tiêu chí phụ.

Theo chuyên gia tuyển sinh tại một trường đại học tại TPHCM, với số thủ khoa 30 điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và chỉ tiêu 6 ngành điểm chuẩn 30 điểm thì làm sao các ngành tuyển đủ chỉ tiêu? Cho nên, có tình trạng nhiều trường vận dụng triệt để việc cộng điểm khuyến khích (quy chế tuyển sinh cho phép các trường đại học được cộng điểm khuyến khích nhưng không vượt quá 10% mức điểm tối đa của thang điểm xét tuyển (3 điểm/thang 30 điểm)...

Trong đó, nhiều trường quy định cho thí sinh đạt học sinh giỏi quốc gia, các kỳ thi khoa học kỹ thuật, học sinh giỏi tỉnh... sẽ được cộng từ 1 đến 3 điểm. Kế đến là việc nhiều trường còn cho phép thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế quy đổi thành điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp 3 môn xét tuyển.

Mức điểm quy đổi khác nhau ở từng trường nhưng phổ biến 6,5 IELTS được quy thành 9,5 điểm môn tiếng Anh khi xét tuyển, từ 7,0 được quy đổi thành 10 điểm. Nhờ vậy, thí sinh chỉ cần 27 điểm và có chứng nhận học sinh giỏi hoặc chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế là dễ dàng đạt mức 30 điểm.

“Hơn 850.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm nay, số thí sinh được cộng điểm ưu tiên khu vực bị siết chặt (từ 0,5-1,5 điểm tùy theo khu vực giảm xuống 50% còn từ 0,25-0,75 điểm từ năm 2018) là rất lớn. Trong khi số thí sinh là học sinh giỏi, có chứng chỉ IELTS lại được ưu ái đặc biệt và không có kiểm soát về cộng điểm, quy đổi điểm nên khiến rất nhiều thí sinh bị thiệt thòi”, một chuyên gia tuyển sinh thẳng thắn cho biết.

THANH HÙNG - PHAN THẢO