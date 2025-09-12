Tuyên truyền phòng chống tội phạm tại điểm sinh hoạt cộng đồng

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thuận An trao đổi với người dân

Tại buổi sinh hoạt, người dân khu phố được lãnh đạo mặt trận, Công an phường Thuận An tuyên truyền các vấn đề về an sinh xã hội; giải pháp phòng, chống tội phạm ma túy, gìn giữ an ninh trật tự xã hội bình yên ở khu phố. Đặc biệt, Công an phường đã tuyên truyền các thủ đoạn, hành vi phạm tội của tội phạm công nghệ cao để người dân phòng ngừa, tránh rơi vào cạm bẫy lừa đảo.

Đây là điểm sinh hoạt thứ 6 do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thuận An thực hiện nằm trong chuỗi mô hình “Điểm sinh hoạt cộng đồng - nơi gần dân, hiểu dân”. Từ nay đến cuối năm 2025, phường sẽ tiếp tục tổ chức tại 24 điểm sinh hoạt cộng đồng tại nhà dân, gắn với chương trình “Mặt trận lắng nghe dân nói”, qua đó phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, tăng cường mối quan hệ giữa chính quyền với nhân dân.



HỒ VĂN