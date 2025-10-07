Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn vừa ký ban hành Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than và cung cấp than cho sản xuất điện trong tình hình mới.

Thủ tướng chỉ đạo tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu than cho sản xuất điện

Chỉ thị nêu rõ, trong bối cảnh các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ngày càng cao, mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 phấn đấu đạt trên 8% và giai đoạn 2026 - 2030 đạt mức 2 con số, nhu cầu điện năng dự báo sẽ tăng gấp 1,2 - 1,5 lần so với tốc độ tăng trưởng kinh tế. Cùng với đó là yêu cầu thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 và bảo đảm an ninh cho các mỏ than nội địa, đặt ra những thách thức lớn đối với công tác quản lý và cung ứng than phục vụ sản xuất điện.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp liên quan thực hiện nghiêm quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh và cung ứng than cho sản xuất điện. Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý dứt điểm các hành vi thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến, kinh doanh than trái phép; kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi tiếp tay, bao che cho hoạt động vi phạm.

Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì kiểm tra, hậu kiểm việc thăm dò, đánh giá trữ lượng và cấp phép khai thác tại các mỏ trên cả nước, bảo đảm cấp phép phù hợp với thực tế, không để xảy ra tình trạng “giấy phép thấp hơn trữ lượng”.

Bộ Tài chính chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đẩy mạnh khai thác tối đa nguồn than trong nước, bảo đảm đủ nhiên liệu và có dự phòng cho sản xuất điện, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế từ nay đến năm 2030.

Thủ tướng yêu cầu giám sát chặt chẽ toàn bộ chuỗi hoạt động – từ khai thác, vận chuyển đến kho bãi lưu trữ – để bảo đảm nguồn cung liên tục, an toàn. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu than cho sản xuất điện, ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế và an ninh năng lượng quốc gia.

LÂM NGUYÊN