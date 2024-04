Tuyệt đối không mua, không dùng sản phẩm Detox Táo giảm cân do có chất cấm

Ngày 18-4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã thông tin về kết quả phân tích của Viện Pháp y Quốc gia đối với sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa chất cấm.

Theo đó, qua tra cứu dữ liệu, Cục An toàn thực phẩm chưa cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm cho sản phẩm Detox Táo. Do đó, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua và sử dụng sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân nêu trên, nếu phát hiện sản phẩm lưu thông trên thị trường đề nghị thông báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Không sử dụng sản phẩm Detox Táo vì có chất cấm nguy hiểm cho sức khỏe

Mới đây, Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận cấp cứu một nữ bệnh nhân (26 tuổi) bị ngộ độc do sử dụng sản phẩm Detox cơ thể. Theo bệnh nhân, vì có nhu cầu giảm cân nên cô gái này đã mua sản phẩm có tên gọi Detox Táo ở trên mạng xã hội về sử dụng. Trong 1 lọ sản phẩm có 2 loại viên giống thuốc, màu vàng và xanh, cô gái này đã uống sản phẩm trong 10 ngày và có hiện tượng bị đau dây chằng, mắt đột ngột không nhìn thấy gì theo cơn. Theo bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, nữ bệnh nhân này mới sử dụng sản phẩm giảm cân khoảng 10 ngày đã có các biểu hiện về thần kinh, mắt, tổn thương não rất rõ ràng, nếu dùng kéo dài có thể nguy hiểm tới tính mạng.

Theo Bộ Y tế, Sibutramin là hoạt chất được chỉ định trong điều trị béo phì bao gồm giảm cân và duy trì cân nặng nhưng lại là chất gây nguy hiểm đến hệ tim mạch ở những người có nguy cơ cao. Do đó, Sibutramin đã bị Cơ quan quản lý Dược phẩm Mỹ cấm lưu hành từ tháng 10-2010. Tại Việt Nam, từ tháng 6-2010, Cục Quản lý Dược đã ngưng cấp phép nhập khẩu Sibutramin và tiếp đó đình chỉ lưu hành, rút số đăng ký và thu hồi các thuốc chứa hoạt chất Sibutramin do có tác dụng không mong muốn.

NGUYỄN QUỐC