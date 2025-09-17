Tỷ giá USD/VND đã đạt đỉnh và sẽ “hạ nhiệt” vào cuối năm

Đó là nhận định của ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Khối kinh doanh tiền tệ Ngân hàng UOB Việt Nam tại Bàn tròn báo chí “Điểm nhấn kinh tế thế giới và Việt Nam nửa cuối năm 2025” tổ chức tại TPHCM chiều 17-9.

Tỷ giá trong nước tăng trong thời gian qua, có thời điểm vượt 26.500 đồng/USD

Theo báo cáo cập nhật của Ngân hàng Thế giới (WB), tính đến nửa đầu năm 2025, đồng tiền của Thái Lan, Hàn Quốc và Nhật Bản tăng giá lần lượt 5,6%; 6% và 6% kể từ đầu năm so với USD, trong khi đó, VND lại giảm giá khoảng 3,4%.

Tỷ giá trong nước tăng trong thời gian qua, có thời điểm vượt 26.500 đồng/USD. Ngân hàng Nhà nước đã rút 1 tỷ USD dự trữ, làm giảm dự trữ ngoại hối còn 78,1 tỷ USD trong tháng 3-2025, tương đương khoảng 2,4 tháng nhập khẩu.

Gần đây nhất, trong tuần cuối tháng 8-2025, Ngân hàng Nhà nước bán khoảng 1,5 tỷ USD thông qua các hợp đồng kỳ hạn 180 ngày có hủy ngang cho các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm với giá bán 26.550 đồng/USD, nhằm “hạ nhiệt” thị trường.

Ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Khối kinh doanh tiền tệ Ngân hàng UOB Việt Nam

Liên quan áp lực tỷ giá, ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Khối kinh doanh tiền tệ, Ngân hàng UOB Việt Nam nhìn nhận, ngược chiều xu hướng khu vực, VND đã suy yếu xuống mức thấp kỷ lục 26.436 đồng/USD trong tháng 8-2025, tương ứng mức giảm 3,4% tính từ đầu năm và đánh dấu năm thứ tư liên tiếp mất giá.

“Mặc dù Việt Nam đã đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ, qua đó giảm mức thuế từ 46% (công bố hồi tháng 4) xuống còn 20%, nhưng sự bất định vẫn còn xoay quanh mức thuế 40% áp dụng cho hàng hóa trung chuyển. Điều này có thể khiến các doanh nghiệp phải đánh giá lại chiến lược chuỗi cung ứng, từ đó làm giảm sức hấp dẫn của Việt Nam trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài”, ông Quang đánh giá.

Tuy nhiên, theo ông Quang, tỷ giá USD/VND đã đạt đỉnh và dự kiến sẽ “hạ nhiệt” khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) được dự báo cắt giảm lãi suất 3 lần từ nay đến cuối năm 2025.

“Trong dự báo gần như chắc chắn FED giảm lãi suất vào ngày 17-9 (giờ địa phương) ở mức 25 điểm % và tiếp tục xu hướng giảm lãi suất thêm 2 lần nữa trong năm 2025, chúng tôi dự báo tỷ giá USD/VND sẽ giảm xuống còn 26.300 đồng/USD vào quý 4-2025, 26.200 đồng/USD vào quý 1-2026 , đạt 26.100 đồng/USD vào quý 2-2026 và xuống còn 26.000 đồng vào quý 3-2026”, ông Quang cho hay.

Liên quan đến dự trữ ngoại hối của Việt Nam chỉ tương đương khoảng 2,4 tháng nhập khẩu, ông Quang cho rằng, mức dự trữ ngoại hối của Việt Nam hiện đang tương đương hơn 2 tháng nhập khẩu không đáng lo.

Ông phân tích, con số này tuy không quá cao nhưng không tạo rủi ro lớn, bởi nhập khẩu của Việt Nam chủ yếu là nguyên vật liệu phục vụ gia công, lắp ráp để xuất khẩu chứ không phải nhập khẩu hàng tiêu dùng. Nhờ đó, nguồn thu từ xuất khẩu sẽ giúp cân đối phần nhập khẩu vì phần nhập khẩu tiêu dùng chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ, được dự trữ ngoại hối bảo đảm tới 7–8 tháng.

“Với dự kiến kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 800 tỷ USD trong năm nay, cùng dòng vốn FDI dồi dào, dự trữ ngoại hối hiện vẫn đủ để củng cố niềm tin cho nhà đầu tư nước ngoài”, ông Quang nhận định.

UOB Singapre nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam lên 7,5% Ngày 17-9, Bộ phận Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế Toàn cầu của Ngân hàng UOB (Singapore) công bố báo cáo mới nhất về triển vọng kinh tế Việt Nam, trong đó nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2025 lên 7,5% từ mức 6,9% trước đó. Theo UOB, GDP quý 2-2025 của Việt Nam tăng mạnh 7,96% so với cùng kỳ, cao hơn dự báo 6,85% của Bloomberg và 6,1% của chính UOB, cũng vượt mức 7,05% của quý 1. Tính chung 6 tháng đầu năm, kinh tế tăng trưởng 7,52% - cao nhất trong giai đoạn nửa đầu năm kể từ 2011. Động lực tăng trưởng đến từ xuất khẩu và dòng vốn FDI tích cực. Kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đầu năm 2025 tăng gần 16%, riêng tháng 7 đạt kỷ lục 42,3 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ. Tính cả năm, xuất khẩu dự kiến tăng khoảng 10%, dù thấp hơn mức 14% của năm 2024. Một yếu tố thuận lợi khác là Mỹ đã điều chỉnh chính sách thuế, áp dụng mức 20% cho Việt Nam từ ngày 1-8, thấp hơn lo ngại ban đầu. Diễn biến này giúp giảm bất ổn thương mại, củng cố niềm tin vào khả năng phục hồi. “Bất chấp rủi ro từ tỷ giá và thuế quan, nền kinh tế Việt Nam vẫn cho thấy khả năng chống chịu tốt, được hỗ trợ bởi xuất khẩu, FDI và đầu tư công. Với đà tăng trưởng ấn tượng 7,5% trong nửa đầu năm, UOB tin tưởng triển vọng cả năm 2025 sẽ đạt mức 7,5%, khẳng định Việt Nam là điểm sáng tăng trưởng trong bối cảnh toàn cầu biến động”, ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore) đánh giá.

NHUNG NGUYỄN