Nga áp lệnh trừng phạt đồng loạt quan chức Ukraine, EU

Ngày 1-11, chính phủ Nga đã ban hành loạt lệnh trừng phạt đối với nhiều quan chức cấp bộ và doanh nhân hàng đầu của Ukraine.

Thủ tướng Ukraine Yulia Sviridenko. Ảnh: PBS

Theo sắc lệnh được công bố trên trang thông tin pháp lý chính thức của Nga, danh sách các cá nhân chịu biện pháp kinh tế đặc biệt được mở rộng, bổ sung có Thủ tướng Ukraine Yulia Sviridenko, Bộ trưởng Tài chính Serhiy Marchenko, Bộ trưởng Kinh tế, Môi trường và Nông nghiệp Oleksiy Sobolev, cùng Cố vấn Bộ Quốc phòng Oleksandr Kubrakov. Tổng cộng, có 10 cá nhân mới bị đưa vào danh sách trừng phạt.

Các biện pháp bao gồm phong tỏa (đóng băng) quỹ phi tiền mặt, chứng khoán không có chứng chỉ và tài sản trong lãnh thổ Nga, cũng như cấm chuyển vốn ra nước ngoài.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Nga cũng áp đặt biện pháp trừng phạt đối với đại diện các tổ chức châu Âu, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) và một số nước châu Âu khác để đáp trả gói trừng phạt thứ 19 của EU nhằm vào Nga.

Danh sách mới bao gồm nhân viên của các cơ quan thực thi pháp luật, các tổ chức chính phủ và thương mại, công dân của các quốc gia thành viên EU và một số quốc gia phương Tây khác chịu trách nhiệm cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine, tham gia cung cấp hàng hóa lưỡng dụng cho quốc gia Đông Âu này và tham gia vào các hoạt động nhằm phá hoại toàn vẹn lãnh thổ, tổ chức phong tỏa vận tải biển và hàng hóa của Nga.

Trước đó, ngày 23-10, EU đã thông qua gói trừng phạt thứ 19 đối với Nga. Các hạn chế này đặc biệt nhắm vào các ngân hàng, sàn giao dịch tiền điện tử và các tổ chức của Nga ở Ấn Độ và Trung Quốc. EU sau đó đã hạn chế việc di chuyển của các nhà ngoại giao Nga.

VIỆT LÊ