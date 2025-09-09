Xã hội

Thủy điện Thác Bà mở 2 cửa xả điều tiết nước từ tối nay 9-9

SGGPO

Trưa 9-9, Bộ NN-MT đã có công điện khẩn chỉ đạo mở cửa xả điều tiết hồ thủy điện Thác Bà để đảm bảo an toàn công trình và hạ du.

Theo công điện, vào lúc 9 giờ ngày 9-9, mực nước thượng lưu hồ Thác Bà đạt 57,42m (giới hạn cho phép là 57m).

Căn cứ Quy trình vận hành liên hồ chứa sông Hồng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ NN-MT yêu cầu Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà mở 2 cửa xả mặt số 1 và 3 từ 20 giờ hôm nay, nhằm đưa mực nước về cao trình 57m, sau đó điều chỉnh độ mở để giữ ổn định.

Bộ NN-MT yêu cầu đơn vị vận hành theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ và mực nước thượng - hạ lưu, báo cáo kịp thời về Bộ NN-MT cùng các cơ quan liên quan.

PHÚC HẬU

