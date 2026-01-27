Vận hành sàn giao dịch vàng, tài sản mã hóa trong tháng 2

Ngày 26-1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô, chủ trì phiên họp thứ hai của ban chỉ đạo.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, năm 2026, mục tiêu không thay đổi là phải giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng 2 con số, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát tốt bội chi ngân sách, nợ công, nợ Chính phủ, góp phần thực hiện mục tiêu ổn định để phát triển, phát triển để ổn định, phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, theo mục tiêu, chỉ tiêu mà Trung ương và Quốc hội giao.

Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức thực hiện triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng ngay từ những ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu năm 2026. Các bộ, ngành, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nắm chắc tình hình, phản ứng linh hoạt, phù hợp, hiệu quả, triển khai 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm trọng điểm, phục vụ sự phát triển.

Đặc biệt là, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; tiếp tục thực hiện các chính sách giảm, gia hạn thuế, phí, tiền thuê đất… để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nhất là cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong tháng 2, khẩn trương đưa vào vận hành sàn giao dịch vàng, thí điểm vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa, thành lập trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do nhà nước quản lý; vận hành đồng bộ và phát huy hiệu quả Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Thủ tướng lưu ý Bộ Xây dựng quản lý phát triển thị trường nhà ở với chính sách phù hợp cho cả 3 phân khúc: nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở cho người trung bình; tăng nguồn cung, cắt giảm các thủ tục theo hướng đơn giản, giảm chi phí, phát triển trung tâm giao dịch công khai, phát triển thị trường lành mạnh, an toàn, minh bạch, không để ai bị bỏ lại phía sau…

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ và Thường vụ Đảng ủy Chính phủ thông qua các dự thảo báo cáo, tờ trình cấp có thẩm quyền về các dự án điện hạt nhân. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng đánh giá cao các bộ, ngành, cơ quan đã bám sát chủ trương, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, tích cực triển khai các nhiệm vụ, trong đó cơ bản hoàn thành việc đàm phán với đối tác Nga về xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, tập đoàn kinh tế liên quan hoàn thiện dự thảo các báo cáo, tờ trình của Đảng ủy Chính phủ về dự án; đồng thời trình dự thảo hiệp định giữa Việt Nam và Nga và có đề xuất, kiến nghị để trình cấp có thẩm quyền xem xét. Bên cạnh đó là xây dựng dự thảo các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của các cấp, cơ quan có thẩm quyền về dự án.

LÂM NGUYÊN