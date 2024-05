Về ăn đám giỗ, là lý do chính đáng và phổ biến nhất với những ai xa quê trở về nhà. Dù quê nhà luôn là nơi mà người ta có thể trở về bất cứ lúc nào mà không cần lý do, nhưng về ăn đám giỗ là lý do thúc giục người ta sum họp gia đình hơn bao giờ hết, bởi bao nhiêu món ngon trước cúng ông bà, sau má để dành cho đứa con đi xa.