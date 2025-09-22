Việt Nam coi bang Washington là đối tác trọng điểm ở cấp địa phương

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và coi bang Washington là đối tác trọng điểm ở cấp địa phương.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Phó Thống đốc bang Washington Denny Heck. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Nhân dịp dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 tại New York kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng 21-9 theo giờ địa phương (đêm 21-9 giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thành phố Seattle, bang Washington, tiến hành một số hoạt động song phương.

Đón Chủ tịch nước và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay Boeing Field có Phó Thống đốc bang Washington Denny Heck và Phu nhân; Quốc vụ khanh bang Washington Steve Hobbs và lãnh đạo Tập đoàn Boeing.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Hoàng Anh Tuấn và cán bộ Tổng Lãnh sự quán.

Tại Seattle, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Phó Thống đốc bang Washington Denny Heck, nhân dịp chuyến công tác tham dự Phiên họp cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng khi tới Hoa Kỳ và Liên hợp quốc vào đúng dịp Đại hội đồng Liên hợp quốc kỷ niệm 80 năm thành lập và hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1995-2025) và 2 năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện (2023-2025); khẳng định một trong những mục tiêu trong chuyến đi của lần này là nhằm thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ với tất cả các đối tác.

Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và coi bang Washington là đối tác trọng điểm ở cấp địa phương và là một trong những trung tâm kinh tế và thương mại hàng đầu của Hoa Kỳ; nhấn mạnh Việt Nam hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ 5 của bang Washington.

Chủ tịch nước đánh giá cao quan hệ hợp tác thời gian qua mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên và vui mừng trước các kết quả hợp tác thiết thực trong thương mại, giáo dục, hàng không, năng lượng.

Khẳng định hai bên còn tiềm năng lớn để mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, Chủ tịch nước đề nghị hai bên cần duy trì đà hợp tác thông qua tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp; tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư; thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo, logistics, năng lượng sạch, cảng nước sâu, thúc đẩy hợp tác giữa bang Washington với TPHCM.

Thay mặt Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch nước nhấn mạnh bang Washington là khu vực có đông người gốc Việt và người Việt sinh sống, làm việc và có vị trí, vai trò quan trọng trong cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ, đề nghị bang quan tâm hỗ trợ để cộng đồng người Việt tại đây ngày càng lớn mạnh, đóng góp cho quan hệ hai nước.

Sáng 21-9-2025, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), ngay khi vừa đến thành phố Seattle (bang Washington, Hoa Kỳ), Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Ngài Denny Heck, Phó Thống đốc bang Washington. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Phó Thống đốc Denny Heck bày tỏ vui mừng được gặp Chủ tịch nước Lương Cường, Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Hoa Kỳ và có chặng dừng chân rất ý nghĩa ở bang Washington.

Phó Thống đốc Denny Heck chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và khẳng định coi Việt Nam là đối tác ưu tiên của bang Washington tại khu vực; trong đó bang Washington đã xuất khẩu hàng triệu USD mặt hàng nông sản sang Việt Nam góp phần cân bằng thương mại giữa hai nước.

Phó Thống đốc khẳng định, sẵn sàng cùng các đối tác Việt Nam tăng cường kết nối chính quyền - doanh nghiệp; thúc đẩy thương mại - đầu tư hai chiều; nâng cao hợp tác về chuỗi cung ứng và logistics xanh; phát triển nguồn nhân lực và đổi mới sáng tạo.

Phó Thống đốc Heck cũng đánh giá cao hợp tác rất hiệu quả giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ, đặc biệt là trong lĩnh vực hàng không; bày tỏ vui mừng và nhấn mạnh việc Tập đoàn Boeing chuyển giao chiếc máy bay Boeing 737 Max cho hãng hàng không Vietjet là một dấu mốc quan trọng, góp phần thúc đẩy thương mại hài hòa giữa hai nước, tạo hàng ngàn công ăn việc làm cho người dân ở bang; sự hợp tác này cũng đồng thời khẳng định tiềm lực và vai trò quan trọng của doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế.

Đánh giá cao vai trò và đóng góp của cộng đồng người Việt cho sự phát triển kinh tế của bang, Phó Thống đốc Denny Heck cam kết tạo môi trường sống, học tập và kinh doanh thuận lợi, khuyến khích các hoạt động giao lưu văn hóa - giáo dục, khởi nghiệp và kết nối giữa bang Washington và Việt Nam.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước mời Lãnh đạo bang sớm vào thăm Việt Nam nhằm thúc đẩy, tăng cường quan hệ hai nước và giữa bang với Việt Nam nói riêng.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Tập đoàn Costco Sáng 21-9 theo giờ địa phương (đêm 21-9 giờ Hà Nội), trong khuôn khổ các hoạt động song phương tại Seattle, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Chủ tịch, Giám đốc điều hành Tập đoàn Costco Ron Vachris. Sáng 21-9, giờ địa phương (đêm cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thành phố Seattle, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp ông Ron Vachris, Chủ tịch, Giám đốc điều hành Tập đoàn bán lẻ Costco của Hoa Kỳ. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN) Tại buổi tiếp, Chủ tịch, Giám đốc điều hành Ron Vachris chia sẻ Costco là một trong những tập đoàn bán lẻ lớn nhất của Hoa Kỳ, đang vận hành hơn 870 siêu thị trên toàn cầu, nên rất chú trọng đa dạng hóa nguồn hàng và mở rộng mạng lưới cung ứng quốc tế. Ông Ron Vachris bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp chính của Việt Nam, để đem đến các sản phẩm phù hợp với thị trường, qua đó duy trì hợp tác lâu dài với các đối tác Việt Nam. Ước tính, giá trị nhập khẩu hàng hóa Việt Nam trong chuỗi cung ứng của Costco có thể đạt trên 1 tỷ USD mỗi năm với các mặt hàng chủ lực như dệt may, da giày, đồ gỗ, thủy sản, hạt điều và càphê… Để tiếp tục thúc đẩy phát triển, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, ông Ron Vachris nhấn mạnh, Costco quan tâm xây dựng một khuôn khổ hợp tác chiến lược để phát triển năng lực sản xuất và cung ứng; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và dẫn dắt trong việc áp dụng các tiêu chuẩn ESG (môi trường - xã hội - quản trị doanh nghiệp doanh nghiệp). Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao những kết quả kinh doanh cũng như nhu cầu tăng cường thu mua hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam để đưa vào hệ thống phân phối của Costco. Chủ tịch nước nhấn mạnh, sáng kiến của Tập đoàn Costco trong việc xây dựng khuôn khổ hợp tác chiến lược nhằm phát triển năng lực sản xuất và chuỗi cung ứng là định hướng phù hợp với ưu tiên chiến lược của Việt Nam trong việc tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, đặc biệt đối với các ngành hàng có thế mạnh như nông sản, thủy sản, dệt may, da giày và công nghiệp nhẹ. Hoan nghênh vai trò tiên phong của Costco trong thúc đẩy các tiêu chuẩn ESG, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của Việt Nam, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam sẵn sàng hợp tác trong chuyển giao công nghệ xanh, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam cải tiến quy trình sản xuất, giảm phát thải và sử dụng năng lượng tái tạo; nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa. Chủ tịch nước nhấn mạnh, với quy mô gần 100 triệu dân và nhu cầu tiêu dùng không ngừng mở rộng, Việt Nam sẽ là điểm đến giàu tiềm năng; đồng thời hoan nghênh đề xuất của Costco về việc hiện diện chính thức và đầu tư lâu dài tại Việt Nam. Nêu rõ Việt Nam kiên định chủ trương hội nhập sâu rộng, xây dựng nền kinh tế mở, minh bạch và bền vững, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam cam kết đồng hành, tạo thuận lợi cho Costco trong việc triển khai các hình thức đầu tư - từ trung tâm thu mua, hệ thống kho vận, logistics đến khả năng xây dựng trung tâm phân phối khu vực.

Theo TTXVN