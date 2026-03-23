Thủy sản Việt Nam còn nhiều dư địa tăng trưởng tại EU

Ngày 23-3, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương) cho biết, Liên minh châu Âu (EU) không chỉ là thị trường xuất khẩu quy mô hàng tỷ USD mà còn mở ra dư địa tăng trưởng dài hạn cho thủy sản Việt Nam trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc.

Theo bà Lê Hằng, Phó Tổng Thư ký VASEP, năm 2025, xuất khẩu thủy sản đạt khoảng 11,3 tỷ USD, trong đó EU đóng góp khoảng 1,2 tỷ USD, chiếm 12%-15%. Đáng chú ý, đến giữa tháng 3-2026, xuất khẩu sang EU tiếp tục duy trì đà tăng ổn định, tăng khoảng 16,9% so với cùng kỳ, ước đạt hơn 200 triệu USD, là một trong những thị trường tăng trưởng tích cực của ngành.

Các nhóm hàng chủ lực gồm tôm, cá tra, cá ngừ và nhuyễn thể. Trong đó, tôm chế biến giá trị gia tăng giữ vai trò dẫn dắt tại hệ thống bán lẻ châu Âu.

Doanh nghiệp thuỷ sản Việt đang tăng tốc chuyển hướng xuất khẩu mạnh vào thị trường Châu Âu

Xu hướng tiêu dùng tại EU đang chuyển mạnh sang các sản phẩm có chứng nhận bền vững, truy xuất nguồn gốc rõ ràng và chế biến sâu. Đây được xem là cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam, khi đã có nền tảng nuôi trồng, chế biến và kinh nghiệm xuất khẩu. Thực tế, nhiều nhà nhập khẩu từ Hà Lan, Đức, Bỉ, Tây Ban Nha đang gia tăng tìm kiếm đối tác, tập trung vào các sản phẩm như tôm chế biến, cá tra philê, cá ngừ đóng hộp.

Tuy nhiên, áp lực chi phí đang gia tăng khi biến động địa chính trị khiến thời gian vận chuyển kéo dài thêm 1-2 tuần, kéo theo chi phí logistics và bảo hiểm tăng. Trong bối cảnh đó, Bộ Công Thương cho rằng doanh nghiệp cần nhanh chóng chuyển sang mô hình sản xuất - xuất khẩu theo chuỗi giá trị, ưu tiên sản phẩm chế biến sâu, đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường và truy xuất nguồn gốc.

Cùng với đó, việc chủ động đa dạng hóa thị trường, tăng cường khai thác thông tin, cảnh báo sớm rủi ro và đẩy mạnh xúc tiến thương mại chuyên ngành sẽ là giải pháp quan trọng để thủy sản Việt Nam tận dụng hiệu quả thị trường EU, qua đó tiếp tục mở rộng thị phần và giữ vững vai trò trụ cột xuất khẩu trong dài hạn.

