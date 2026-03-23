Kinh tế

Thị trường

Thủy sản Việt Nam còn nhiều dư địa tăng trưởng tại EU

SGGPO

Ngày 23-3, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương) cho biết, Liên minh châu Âu (EU) không chỉ là thị trường xuất khẩu quy mô hàng tỷ USD mà còn mở ra dư địa tăng trưởng dài hạn cho thủy sản Việt Nam trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc.

Theo bà Lê Hằng, Phó Tổng Thư ký VASEP, năm 2025, xuất khẩu thủy sản đạt khoảng 11,3 tỷ USD, trong đó EU đóng góp khoảng 1,2 tỷ USD, chiếm 12%-15%. Đáng chú ý, đến giữa tháng 3-2026, xuất khẩu sang EU tiếp tục duy trì đà tăng ổn định, tăng khoảng 16,9% so với cùng kỳ, ước đạt hơn 200 triệu USD, là một trong những thị trường tăng trưởng tích cực của ngành.

Các nhóm hàng chủ lực gồm tôm, cá tra, cá ngừ và nhuyễn thể. Trong đó, tôm chế biến giá trị gia tăng giữ vai trò dẫn dắt tại hệ thống bán lẻ châu Âu.

Doanh nghiệp thuỷ sản Việt đang tăng tốc chuyển hướng xuất khẩu mạnh vào thị trường Châu Âu

Xu hướng tiêu dùng tại EU đang chuyển mạnh sang các sản phẩm có chứng nhận bền vững, truy xuất nguồn gốc rõ ràng và chế biến sâu. Đây được xem là cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam, khi đã có nền tảng nuôi trồng, chế biến và kinh nghiệm xuất khẩu. Thực tế, nhiều nhà nhập khẩu từ Hà Lan, Đức, Bỉ, Tây Ban Nha đang gia tăng tìm kiếm đối tác, tập trung vào các sản phẩm như tôm chế biến, cá tra philê, cá ngừ đóng hộp.

Tuy nhiên, áp lực chi phí đang gia tăng khi biến động địa chính trị khiến thời gian vận chuyển kéo dài thêm 1-2 tuần, kéo theo chi phí logistics và bảo hiểm tăng. Trong bối cảnh đó, Bộ Công Thương cho rằng doanh nghiệp cần nhanh chóng chuyển sang mô hình sản xuất - xuất khẩu theo chuỗi giá trị, ưu tiên sản phẩm chế biến sâu, đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường và truy xuất nguồn gốc.

Cùng với đó, việc chủ động đa dạng hóa thị trường, tăng cường khai thác thông tin, cảnh báo sớm rủi ro và đẩy mạnh xúc tiến thương mại chuyên ngành sẽ là giải pháp quan trọng để thủy sản Việt Nam tận dụng hiệu quả thị trường EU, qua đó tiếp tục mở rộng thị phần và giữ vững vai trò trụ cột xuất khẩu trong dài hạn.

MINH XUÂN

Từ khóa

thuỷ sản xuất khẩu thị trường Châu Âu xung đột tại Trung Đông Chi phí logistics tăng cao áp lực giá xăng dầu tăng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn