Cơ hội mới cho hòa bình Trung Đông

Ngày 4-10, thông tin về việc Phong trào Hamas tại Dải Gaza đưa ra phản hồi tích cực đối với kế hoạch hòa bình Gaza 20 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã tạo ra làn sóng phản ứng tích cực sôi nổi trên toàn cầu, từ các quốc gia phương Tây đến thế giới Arab.

Ảnh các con tin bị Hamas bắt giữ ở Gaza. Ảnh: Times of Israel

Theo đó, Hamas chấp thuận một phần kế hoạch hòa bình 20 điểm do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất. Phản hồi này được đưa ra sau khi Tổng thống Trump đặt thời hạn chót là 18 giờ ngày 5-10 (giờ Washington) để Hamas nhất trí với đề xuất của ông về tương lai của Dải Gaza.

Kế hoạch nói trên tập trung vào các trụ cột chính như ngừng bắn ngay lập tức, trao đổi con tin, rút quân Israel khỏi Dải Gaza, giải giáp Hamas và thành lập chính phủ chuyển tiếp dưới sự giám sát quốc tế. Theo tuyên bố của Hamas, nhóm này sẵn sàng thả tất cả con tin, bao gồm cả người còn sống và thi thể của những người thiệt mạng, theo công thức trao đổi được đề xuất.

Hamas cũng bày tỏ sự đồng thuận về việc chuyển giao quyền quản lý Gaza cho một nhóm các nhà kỹ trị Palestine độc lập, với điều kiện được sự ủng hộ từ các quốc gia Arab/Hồi giáo. Theo giới quan sát, đây được xem là một bước nhượng bộ lớn, bởi suốt hơn 17 năm qua, Hamas luôn duy trì quyền kiểm soát tuyệt đối đối với vùng lãnh thổ này.

Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump tuyên bố hoan nghênh quyết định của Hamas và gửi lời cảm ơn đến các đồng minh như Qatar, Ai Cập, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan vì những nỗ lực trung gian; đồng thời lập tức yêu cầu Israel ngừng ném bom Dải Gaza. Đây là lần đầu tiên kể từ khi trở lại Nhà Trắng hồi đầu năm 2025, Tổng thống Mỹ công khai kêu gọi đồng minh thân cận Israel tạm dừng tấn công quân sự.

Thông tin về việc Hamas chấp thuận một phần kế hoạch của Mỹ nhìn chung nhận được phản ứng tích cực. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hoan nghênh động thái này, kêu gọi các bên nắm bắt cơ hội để chấm dứt xung đột, hướng tới lệnh ngừng bắn lâu dài, thả toàn bộ con tin vô điều kiện và đảm bảo viện trợ nhân đạo không bị cản trở. Liên hợp quốc tiếp tục khẳng định vai trò điều phối.

Từ Trung Đông, Bộ Ngoại giao Ai Cập gọi đây là “một diễn biến tích cực”, hy vọng Hamas và Israel sẽ thể hiện tinh thần trách nhiệm để sớm thực thi kế hoạch. Qatar cũng bày tỏ sẵn sàng phối hợp cùng các đối tác khu vực nhằm thúc đẩy đàm phán ngừng bắn…

Ở châu Âu, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng đánh giá hòa bình ở Dải Gaza và việc thả con tin “đang trong tầm tay”, coi kế hoạch của Mỹ là cơ hội tốt nhất cho hòa bình trong nhiều năm qua. Cả hai nhà lãnh đạo đều kêu gọi Israel phản ứng có trách nhiệm và tận dụng thời điểm này để mở ra chương mới cho khu vực.

Trong khi đó, một số nhà quan sát vẫn tỏ ra thận trọng. Chuyên gia người Mỹ gốc Palestine Bishara Bahbah nhận định rằng phản ứng tích cực của Hamas có thể đánh dấu sự kết thúc của cuộc chiến và việc thả toàn bộ con tin, song cảnh báo mọi tiến trình hòa bình sẽ sụp đổ nếu các bên không hành động khẩn trương và minh bạch.

Động thái của Hamas đánh dấu bước ngoặt đáng chú ý nhất trong tiến trình hòa bình Trung Đông kể từ khi xung đột ở Dải Gaza bùng phát trở lại. Tuy nhiên, con đường từ tuyên bố chính trị đến hiện thực hòa bình vẫn còn dài, phụ thuộc vào mức độ thiện chí của cả hai bên và vai trò trung gian của cộng đồng quốc tế.

Tin liên quan Nỗ lực ngừng bắn giữa vòng xoáy bạo lực tại Trung Đông

HẠNH CHI