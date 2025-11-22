Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ kháng thuốc kháng sinh cao

Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ kháng thuốc kháng sinh cao, điều này đã tạo ra gánh nặng về y tế cho cả người bệnh và hệ thống y tế.

Đó là thông tin được TS Phạm Hùng Vân, Chủ tịch Hội Vi sinh lâm sàng TPHCM, Viện Nghiên cứu và phát triển vi sinh lâm sàng Việt Nam chia sẻ tại hội nghị khoa học thường niên do Bệnh viện Gia An 115 tổ chức vào ngày 22-11, với chủ đề "Điều trị toàn diện và tối ưu hóa bệnh nhân".

Theo TS Phạm Hùng Vân, tình trạng kháng kháng sinh chủ yếu xuất phát từ việc sử dụng thuốc không hợp lý. Trong bệnh viện, có 25–45% trường hợp dùng kháng sinh không hiệu quả, tạo điều kiện cho vi khuẩn kháng thuốc phát triển và lan truyền. Các chủng vi khuẩn này dễ lây trong cộng đồng và trong cơ sở y tế, đồng thời có thể truyền gene kháng thuốc cho vi khuẩn khác, khiến tốc độ lan rộng gia tăng.

TS Phạm Hùng Vân chia sẻ tại hội nghị

Ở cộng đồng, khoảng 50% người dân sử dụng kháng sinh sai cách. Mặc dù Việt Nam đã quy định kháng sinh chỉ được bán khi có đơn, việc thực thi trên thực tế chưa hiệu quả, dẫn đến tình trạng người dân tự mua và dùng thuốc không đúng.

Trong chăn nuôi, mức độ lạm dụng kháng sinh được ghi nhận ở mức 40–80% tùy loại vật nuôi và quy mô sản xuất. “Điều này dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng như tạo ra vi khuẩn kháng thuốc, tồn dư kháng sinh trong thực phẩm, khi ăn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người”, TS Phạm Hùng Vân thông tin.

TS Phạm Hùng Vân cho biết, tỷ lệ kháng kháng sinh cao, dẫn đến một số thuốc không còn đáp ứng, người bệnh điều trị không hiệu quả, tốn kém chi phí, hệ thống y tế gặp áp lực.

Hội nghị khoa học thường niên và đào tạo CME lần I do Bệnh viện Gia An 115 tổ chức quy tụ hơn 40 GS, TS, BS đầu ngành cùng gần 500 đại biểu từ các bệnh viện, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trên toàn quốc. Có 12 báo cáo chuyên sâu tại 2 phiên toàn thể và 35 báo cáo ở 4 phiên chuyên đề, mang đến những góc nhìn cập nhật và đột phá về điều trị hiện đại. Toàn cảnh hội nghị

THÀNH AN