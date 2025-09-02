Việt Nam - Trung Quốc nhất trí kết nối toàn diện hai nền kinh tế

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ vừa trả lời báo chí, nêu bật những kết quả quan trọng đạt được trong chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Trung Quốc từ ngày 31-8 đến 1-9.

* Phóng viên: Xin Thứ trưởng chia sẻ những kết quả nổi bật của việc Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 tại Thiên Tân, Trung Quốc?

* Thứ trưởng Thường trực NGUYỄN MINH VŨ: Với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng trên cả bình diện song phương và đa phương của Thủ tướng Phạm Minh Chính, chuyến công tác tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải đã thành công tốt đẹp, thể hiện qua 2 kết quả nổi bật nhất:

Thứ nhất, với tư cách là khách mời của nước chủ nhà, Thủ tướng đã có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị, trong đó nhấn mạnh lập trường của Việt Nam ủng hộ, tôn trọng và đề cao các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, đồng thời khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Đảng và Nhà nước ta, cũng như đóng góp tích cực của Việt Nam vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đặc biệt, Thủ tướng đã nêu 3 đề xuất của Việt Nam: đẩy mạnh chủ nghĩa đa phương, đoàn kết và hợp tác quốc tế trong xử lý các thách thức an ninh truyền thống cũng như phi truyền thống; tăng cường huy động nguồn lực cho phát triển và nâng cao năng lực quản trị toàn cầu; củng cố lòng tin, hiểu biết lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi, trước hết là giữa các nước láng giềng, từ đó tăng cường liên kết toàn diện giữa các nước trong khu vực và toàn cầu.

Thứ hai, trong khuôn khổ hội nghị, Thủ tướng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có các cuộc tiếp xúc song phương hiệu quả với lãnh đạo nhiều nước ở các khu vực từ Đông Nam Á đến Trung Á, Nam Á, Đông Nam Âu… cũng như lãnh đạo nhiều tổ chức quốc tế. Qua đó, chúng ta đã tranh thủ củng cố và thúc đẩy làm sâu sắc thêm quan hệ song phương của ta với các đối tác trên các lĩnh vực thuộc ưu tiên phát triển của đất nước, nhất là về hạ tầng chiến lược, nông nghiệp, năng lượng, điện hạt nhân, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

* Trong chuyến công tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc hội kiến với lãnh đạo cấp cao Trung Quốc. Xin Thứ trưởng cho biết các cuộc gặp này đã đạt được kết quả như thế nào?

* Trong suốt chuyến công tác, phía Trung Quốc đã dành cho Thủ tướng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự tiếp đón trọng thị, ấm áp, thể hiện sự coi trọng đặc biệt của nước chủ nhà đối với Việt Nam. Tại các cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; hội kiến và dự chiêu đãi của Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Vương Hộ Ninh, hai bên đã nhất trí về những biện pháp lớn để thúc đẩy quan hệ song phương theo định hướng 6 hơn, với 3 trọng tâm lớn: tiếp tục triển khai hiệu quả các tuyên bố chung đã đạt được; tăng cường trao đổi chiến lược, thúc đẩy trụ cột hợp tác quốc phòng - an ninh; duy trì phối hợp đa phương chặt chẽ nhằm ứng phó với những thách thức chung của khu vực và toàn cầu.

Về hợp tác thực chất, hai bên nhất trí kết nối toàn diện hai nền kinh tế, nhất là đường sắt, kết nối năng lượng, đẩy mạnh hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo. Phía Trung Quốc nhất trí thúc đẩy Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tích cực nghiên cứu hợp tác về huy động vốn, vay vốn, đào tạo nhân lực, phát triển công nghiệp đường sắt; mở rộng nhập khẩu nông sản Việt Nam, đẩy nhanh xây dựng cửa khẩu thông minh. Đây đều là những lĩnh vực rất thiết thực, phục vụ nhu cầu phát triển bứt phá của hai nước trong giai đoạn tiếp theo. Thủ tướng cũng đã tiếp một số doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc trong các lĩnh vực để triển khai ngay hợp tác cụ thể.

* Thứ trưởng có thể cho biết thêm về việc giải quyết những bất đồng giữa hai nước về vấn đề trên biển?

* Về vấn đề trên biển, hai bên nhất trí tiếp tục thực hiện nghiêm túc nhận thức chung cấp cao về việc kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng; tôn trọng lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhau phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982; cùng các nước ASEAN thúc đẩy đàm phán xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông thực chất, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982, cùng xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho sự phát triển của mỗi nước và khu vực.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục kết nối hai nền văn hóa, tăng cường giao lưu nhân dân, cùng tổ chức tốt các hoạt động trong khuôn khổ Năm Giao lưu nhân văn Việt - Trung, kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và “Hành trình đỏ” nghiên cứu, học tập của thanh niên, thiết thực củng cố "nền tảng dân ý" cho quan hệ song phương.

BÍCH QUYÊN