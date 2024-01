Có thể với các nhạc sĩ khác, sáng tạo album chủ đề quê hương, đất nước rất bình thường, nhưng với Nguyễn Văn Chung là một sự chuyển biến có đôi phần đặc biệt, với rất nhiều cảm xúc.

“Tôi muốn làm album bài hát về quê hương, đất nước lâu lắm rồi, nhưng thực sự khó vì phần lớn ca sĩ thích hát về tình yêu. Họ muốn nhận được những bài hát tình yêu lãng mạn hoặc chia ly đẫm nước mắt... Đó là một phần lý do album Viết tiếp câu chuyện hòa bình mãi tận đến giờ mới hoàn thành”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ về album mới nhất của mình.

Anh tâm sự: “Chúng ta đang may mắn được sống trong thời bình, may mắn đủ đầy mọi thứ, bình an không khói lửa chiến tranh. Thế nên, càng phải nên trân trọng những gì đang có, biết ơn những gì đã qua, những người đã ngã xuống. Tôi muốn viết về Việt Nam, về Di chúc của Bác Hồ, về những anh hùng đã ngã xuống bảo vệ quê hương, về những người lính đảo Trường Sa, về TPHCM đang đổi mới, về những chiếc áo dài truyền thống… Album này tôi làm ra để cống hiến”.

Album gồm 2 chủ đề Tri ân, Ngày mới với 11 ca khúc: Làm theo Di chúc thiêng liêng, Những lá thư Trường Sa, Trường Sa ca, Những anh hùng vô danh, Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Bản tình ca giữa lòng thành phố, Đẹp nhất áo dài, Áo xanh màu nắng, Đô thị rực rỡ, Việt Nam ngày mới, Quốc kỳ nơi đảo xa. Trong đó, có 10 ca khúc do anh sáng tác, ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh thể hiện. Riêng Quốc kỳ nơi đảo xa là sáng tác của Duyên Quỳnh. Ngoài ra có một ca khúc Duyên Quỳnh song ca cùng Nguyễn Phi Hùng, một ca khúc có phần hỗ trợ của Hợp xướng Ngày Mới. Album được hòa âm phối khí bởi Quang Trưởng, Lương Ngọc Quý, Trần Vũ.

Mỗi ca khúc có chủ đề, nội dung khác nhau. Làm theo Di chúc thiêng liêng nêu bật sâu sắc tấm lòng Bác Hồ dành cho dân tộc và thể hiện tình cảm người dân dành cho Người. Ca khúc Những anh hùng vô danh là lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đến giờ vẫn chưa biết tên giữa hàng chục ngàn ngôi mộ không tên. Hay Những lá thư Trường Sa, Trường Sa ca về nỗi vất vả của người lính đảo, sự hy sinh niềm riêng để thực hiện nhiệm vụ chung bảo vệ vùng biển, vùng trời Tổ quốc. Những đổi thay hiện đại, văn minh của TPHCM là niềm tự hào được nối tiếp trong Bản tình ca giữa lòng thành phố, Đô thị rực rỡ… Từng ca khúc là từng sắc màu. Có ca khúc theo lối bán cổ điển, có bài nhẹ nhàng như pop, có bài theo hơi hướng rock ballad.

Theo nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, anh không gặp thử thách khi viết album này, bởi bản thân mong muốn viết, có cảm xúc để viết. “Chỉ có thử thách là tệp khán giả trẻ sẽ ít chú ý chủ đề này. Nhưng tôi tin, những ca khúc về quê hương, đất nước luôn có sức sống, giá trị riêng”, anh nói.

Nhiều ca khúc trong album đã nhận được giải thưởng âm nhạc. Mới nhất là ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình đoạt Giải A thể loại Ca khúc của Giải thưởng Hội Âm nhạc TPHCM năm 2023, Giải C - Âm nhạc - Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2023 do Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức. Với Nguyễn Văn Chung, đây là sự trân trọng đặc biệt đối với các tác phẩm nghiêm túc và cho anh thêm động lực để sáng tạo, cống hiến.

TIỂU TÂN