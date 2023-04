Vĩnh Long: Thông tin xe SH mang biển số “ngũ quý 2”

Trong những ngày qua, thông tin và hình ảnh chiếc SH mang biển số 64C1-222.22 được lan truyền trên mạng xã hội Facebook, kèm dòng trạng thái “Bàn tay vàng trong làng bấm biển” khiến cư dân mạng xã hội đặc biệt quan tâm.

Chỉ trong một ngày chia sẻ về hình ảnh chiếc SH nêu trên đã có 1,8K lượt like, 256 bình luận. Nhiều người tỏ ra bất ngờ và đặt nghi vấn vì sao những chiếc xe đắt tiền lại được khoác trên mình bằng biển số cực đẹp, liệu chăng đó là sự may mắn trùng hợp?

Chiều 25-4, trao đổi với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Trưởng Công an TP Vĩnh Long cho biết, chiếc SH mang biển số 64C1-222.22 do anh Nguyễn Thành Đ. (ngụ đường Phạm Thái Bường, phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) đứng tên. Chiếc SH này trước đó mang biển tỉnh Tiền Giang (63B1-163.18) được đăng ký vào ngày 10-10-2022, sau đó chuyển cho anh Đ. và được cấp lại biển số vào ngày 14-2-2023 với biển số “ngũ quý 2” cực đẹp.

Qua rà soát, Thượng tá Nguyễn Văn Dũng khẳng định việc cấp biển số xe mới chiếc SH do anh Đ. đứng tên, Công an TP Vĩnh Long thực hiện đúng quy trình, không thể can thiệp được. Việc bấm được biển số đẹp là hoàn toàn ngẫu nhiên.

Lý giải vì sao những xe đẹp luôn khoác trên mình biển số đẹp, Thượng tá Nguyễn Văn Dũng chia sẻ, người dân có thể canh được 3 số đầu tiên (còn 2 số cuối là bấm ngẫu nhiên), từ đó người dân thường mua những xe đắt tiền mang đến đăng ký, bấm số lúc có 3 đầu số đẹp. Do vậy, những xe đắt tiền thường trùng hợp có biển số đẹp.

Theo Công an TP Vĩnh Long, trung bình mỗi ngày đơn vị cấp khoảng 100 biển số xe mô tô. Tuy nhiên, đối với những ngày có dãy 3 số đầu đẹp thì lượng xe mang đến đăng ký, bấm số có thể nhiều hơn.