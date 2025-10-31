VISABA đồng hành cùng doanh nghiệp hàng hải hội nhập quốc tế

VISABA sẽ tiếp tục là tiếng nói đại diện của cộng đồng doanh nghiệp hàng hải Việt Nam, bảo vệ quyền lợi hội viên, thúc đẩy chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu đưa ngành hàng hải – logistics Việt Nam trở thành trụ cột kinh tế quan trọng đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Chiều 31-10, tại TPHCM, Hiệp hội Đại lý, Môi giới và Dịch vụ Hàng hải Việt Nam (VISABA) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VII (2025 -2030) với sự tham dự của 75 đại biểu đại diện các doanh nghiệp hội viên hoạt động trong lĩnh vực hàng hải, logistics và dịch vụ vận tải biển trên toàn quốc.

Ban lãnh đạo VISABA nhiệm kỳ 2021-2025. Ảnh: QUỐC HÙNG

Đại hội có các khách mời: ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), Chủ tịch danh dự Valoma; ông Hoàng Hồng Giang, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam; ông Đào Trọng Khoa, Phó Chủ tịch FIATA, Chủ tịch Hiệp hội VLA.

Phát biểu tại đại hội, ông Phạm Quốc Long, Chủ tịch VISABA, mong muốn Cảng biển TPHCM sớm được quy hoạch, trở thành trung tâm hàng hải mang tầm quốc tế, đủ sức cạnh tranh với các cảng lớn trong khu vực. Ông Long cho rằng, trong bối cảnh ngành hàng hải thế giới đang tái cấu trúc mạnh mẽ, Việt Nam cần chiến lược tổng thể về phát triển cảng biển và nguồn hàng, tránh tình trạng phân tán, manh mún.

Ban lãnh đạo VISABA báo cáo tình tình hình hoạt động nhiệm kỳ qua. Ảnh: QUỐC HÙNG

Đánh giá cao mô hình liên thông cảng tại khu vực Cái Mép - Thị Vải, Chủ tịch VISABA Phạm Quốc Long, cho biết việc mở hàng rào kết nối giữa các cảng liền kề đang hình thành khu cảng tiện ích, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế - đây là bước đi đúng hướng, góp phần tăng năng lực cạnh tranh cho hệ thống cảng biển Việt Nam. Chủ tịch VISABA đề nghị Nhà nước và các địa phương sớm quy hoạch nguồn hàng ổn định, tạo điều kiện thu hút các hãng tàu lớn, thúc đẩy logistics và dịch vụ hàng hải phát triển bền vững.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa VII gồm 11 thành viên, trong đó ông Phạm Quốc Long tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hiệp hội.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ 2020–2025 là giai đoạn nhiều biến động với tác động từ đại dịch Covid-19, xung đột địa chính trị, chi phí logistics tăng cao và sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các trung tâm hàng hải trong khu vực như Singapore, Malaysia, Thái Lan. Dù vậy, Hiệp hội vẫn đạt nhiều kết quả nổi bật: tham gia xây dựng chính sách, tổ chức 12 khóa đào tạo chuyên sâu cho gần 500 học viên, mở rộng hợp tác quốc tế với FONASBA và các hiệp hội khu vực, đồng thời đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp, trở thành cầu nối quan trọng giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: QUỐC HÙNG

Bước sang nhiệm kỳ VII, VISABA xác định 5 định hướng trọng tâm: Hoàn thiện quy chế hoạt động theo Nghị định 126/2024/NĐ-CP. Xây dựng đội ngũ cán bộ hội chuyên nghiệp, có năng lực và hiểu biết sâu về hàng hải – logistics. Mở rộng mạng lưới hội viên, thu hút doanh nghiệp mới, củng cố sức mạnh tập thể. Tham gia góp ý chính sách, đề xuất cơ chế kiểm soát hợp lý giá dịch vụ đại lý tàu biển, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh. Đẩy mạnh đào tạo, chuyển đổi số và hợp tác quốc tế, hướng tới mục tiêu hội nhập toàn diện ngành hàng hải Việt Nam.

Đáng chú ý, VISABA cũng tích cực tham gia Hội thảo tham vấn chính sách Chương trình Quốc gia xây dựng 1.000 doanh nghiệp tiên phong và đào tạo 10.000 CEO, do Ban IV và Cục Phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể tổ chức. Tại đây, ông Phạm Quốc Long đề xuất chọn 100 doanh nghiệp tiêu biểu cấp quốc gia và 900 doanh nghiệp cấp tỉnh, khuyến khích cạnh tranh và lan tỏa tinh thần tiên phong. Chủ tịch VISABA Phạm Quốc Long cũng kiến nghị xếp hạng doanh nghiệp nên giao cho các hiệp hội nhằm tăng tính minh bạch.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tại đại hội, VISABA – đại diện cộng đồng doanh nghiệp hàng hải Việt Nam – kiến nghị triển khai cổng thông tin điện tử dùng chung cho tàu biển và phương tiện thủy nội địa, giúp rút ngắn thủ tục ra vào cảng, giảm chi phí cho doanh nghiệp, và khuyến khích đầu tư tuyến vận tải thủy kết nối trực tiếp cảng biển, thúc đẩy xã hội hóa hạ tầng logistics ven sông – ven biển.

Phát biểu bế mạc, Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới khẳng định, VISABA sẽ tiếp tục là tiếng nói đại diện của cộng đồng doanh nghiệp hàng hải Việt Nam, bảo vệ quyền lợi hội viên, thúc đẩy chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu đưa ngành hàng hải – logistics Việt Nam trở thành trụ cột kinh tế quan trọng đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

QUỐC HÙNG