vivo V60 5G ra mắt thị trường Việt Nam

vivo Việt Nam chính thức ra mắt vivo V60 5G, một thành viên mới với nhiều cải tiến gia nhập V series với camera Siêu Tele ZEISS 50MP cùng lượng pin lớn và thiết kế bền bỉ...

vivo V60 5G với màu sắc mới

Sản phẩm được nâng cấp với màn hình bền bỉ nhất trong lịch sử dòng V Series khi được trang bị kính cường lực Diamond Shield thế hệ mới cho khả năng chống rơi vượt trội so với thế hệ trước. vivo V60 5G kết hợp thiết kế màn hình viền siêu mỏng, độ cong vàng 41° nhằm tối ưu hóa sự thoải mái công thái học. Máy đạt chuẩn kháng bụi kháng nước IP68 và IP69, chịu được độ sâu 1,5m trong 120 phút và cả tia nước áp suất cao ở 80°C.

Hệ thống camera của vivo V60 5G được đồng phát triển với ZEISS, tối ưu cho ảnh chân dung, vlog du lịch và những khoảnh khắc đáng nhớ bên bạn bè, gia đình. Camera Siêu Tele ZEISS 50MP được trang bị Cảm Biến Sony IMX882 kích thước 1/1.953 inch, khẩu độ f/2.65 lớn, thiết kế kính tiềm vọng cho phép zoom quang học mạnh mẽ đồng thời vẫn giữ nguyên độ mỏng của mô-đun camera.

Chế độ Chân dung sân khấu Tele ZEISS 10x giúp bắt trọn cận cảnh các nghệ sĩ, mang lại trải nghiệm chân thực như đang ngồi ở hàng ghế đầu. Chế độ Chân dung đa tiêu cự ZEISS với 5 tiêu cự vàng được lấy cảm hứng từ máy ảnh chuyên nghiệp, kết hợp Phong cách Bokeh ZEISS tái hiện chất điện ảnh của ống kính ZEISS huyền thoại. Còn Chân dung phong cảnh Tele cho phép phóng to để loại bỏ những người qua lại không mong muốn.

Sức mạnh của ống kính tele trên vivo V60 5G được nâng cao hơn nữa nhờ tính năng Tăng cường siêu ống kính Tele, kết hợp cùng tính năng Tăng cường ảnh AI cho hình ảnh sắc nét ngay cả khoảng cách cực xa.

Bên cạnh camera tele, vivo V60 5G sở hữu Camera Chính ZEISS OIS 50MP với cảm biến Sony IMX766 chụp thiếu sáng xuất sắc, Camera Góc Siêu Rộng ZEISS 8MP lý tưởng cho ảnh nhóm và phong cảnh. Camera Selfie Nhóm ZEISS 50MP chụp nhóm không méo hình, kết hợp Công Nghệ Nhận Diện Khuôn Mặt AI cho vẻ đẹp tự nhiên. Với tính năng xóa vật thể AI 3.0, người dùng có thể xóa bỏ người hoặc vật thể không mong muốn chỉ bằng một cú chạm. Xóa phản chiếu AI giúp loại bỏ ánh sáng chói và phản chiếu từ ảnh chụp qua kính…

Máy sử dụng Chip Qualcomm Snapdragon® 7 Gen 4, RAM 12GB có khả năng Mở Rộng 12GB với 2 tùy chọn bộ nhớ 256GB và 512GB, hỗ trợ chơi game mượt mà với tốc độ xử lý khung hình cao mang đến hiệu quả hình ảnh chính xác. Màn hình đạt chứng nhận HDR10+ với độ sáng cực đại cục bộ 5000 nits, hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh nắng gắt. Với viên pin BlueVolt 6500mAh công nghệ Anode Silicon Carbon thế hệ 3 cho thời gian sử dụng trọn ngày dài chỉ với 1 lần sạc, sạc siêu tốc 90W cung cấp nhiều giờ sử dụng chỉ sau vài phút sạc.

Hệ điều hành của vivo V60 được tối ưu để nâng cao hiệu quả công việc và khả năng kết nối. Tích hợp Google Gemini, người dùng có thể quản lý lịch, tóm tắt nội dung video, làm việc đa ứng dụng qua hội thoại tự nhiên, tương thích với Google Workspace, Spotify, Whatsapp..

vivo V60 5G phiên bản 12GB + 256GB giá 15.990.000 đồng và phiên bản 12GB + 512GB là 16.990.000 đồng được bán đặc quyền tại chuỗi cửa hàng Thế giới Di Động cùng nhiều ưu đãi khác.

KIM THANH