VN-Index phục hồi 27 điểm, khối ngoại quay lại mua ròng

Sau phiên giảm sâu kỷ lục, thị trường chứng khoán ngày 21-10 đã phục hồi mạnh nhờ lực cầu bắt đáy gia tăng, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu ngân hàng và cổ phiếu trụ.

Chốt phiên, VN-Index tăng 27 điểm (+1,65%) lên 1.663,43 điểm với 213 mã tăng, 113 mã giảm và 31 mã đứng giá. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 1,63 điểm (+0,62%) lên 264,65 điểm với 91 mã tăng, 78 mã giảm và 38 mã đứng giá.

Đáng chú ý, cổ phiếu TCX của Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) chính thức niêm yết trên sàn HOSE với giá tham chiếu 46.800 đồng/cổ phiếu. Kết phiên, TCX tăng 4,6% lên 48.905 đồng/cổ phiếu, khối ngoại mua ròng gần 106 tỷ đồng.

Trong khi đó, nhóm chứng khoán có sự phân hóa: VDS giảm 5,47%, VND giảm 4,1%, VCI giảm 3,46%, VIX giảm 2,94%, HCM giảm 1,62%, CTS giảm 1,08%. Ngược lại, FTS tăng 4,69%, BSI tăng 3,36%, SSI tăng 1,71%



Nhóm ngân hàng (cổ phiếu “vua”) phục hồi tốt góp phần kéo VN-Index phục hồi: HDB tăng trần, LPB tăng 3,16%, OCB tăng 3,75%, CTG tăng 2,15%, VPB tăng 2,02%, BID +1,51%, NAB tăng 2,49%, MSB tăng 1,23%, VIB tăng 1,63%, STB tăng 1,28%...

Cùng với đó, các mã trụ như FPT, FRT tăng trần; VJC tăng 3,15%; bộ ba Vingroup gồm VIC tăng 4,36%, VHM tăng 2,69% và VRE tăng 1,7% cũng góp phần kéo chỉ số đi lên.

Ngược lại, nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn chịu áp lực bán mạnh, đặc biệt là NVL của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland) giảm sàn phiên thứ hai liên tiếp sau thông tin vi phạm trái phiếu bị chuyển hồ sơ sang Bộ Công an. NVL rơi xuống 14.400 đồng/cổ phiếu với dư bán sàn gần 25,7 triệu đơn vị, không có bên mua. Nhiều mã khác cũng giảm mạnh: SCR, DXS giảm sàn; HDC giảm 5,64%, DIG giảm 4,37%, DXG giảm 4,99%, TCH giảm 5,7%, PDR giảm 3,72%...

Thanh khoản thị trường tuy giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức cao, với tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt gần 51.700 tỷ đồng (HOSE: gần 48.000 tỷ đồng), giảm khoảng 6.300 tỷ đồng so với phiên trước.

Điểm sáng là khối ngoại quay lại mua ròng gần 712 tỷ đồng trên HOSE sau hai phiên bán ròng mạnh. FPT, SSI và TCX là những mã được mua ròng mạnh nhất với giá trị lần lượt gần 238 tỷ đồng, 231 tỷ đồng và 106 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN